Coligação “Canela Não Vai Parar” intensifica campanha com corpo a corpo nas ruas

A campanha da coligação “Canela Não Vai Parar”, formada por MDB e PSD, intensificou suas atividades nas últimas semanas. Os candidatos a prefeito, Marcelo Savi, e a vice, Luciano Melo, estão apostando em uma abordagem mais próxima dos eleitores, com visitas diárias a diferentes bairros da cidade.

Marcelo Savi tem priorizado o contato direto com a população, ouvindo as demandas dos moradores e discutindo suas propostas para o futuro de Canela. “É fundamental estar perto das pessoas, entender suas necessidades e mostrar que estamos aqui para trabalhar por elas”, afirmou Savi durante uma caminhada no bairro São Lucas.

Luciano Melo, por sua vez, complementa as ações com encontros em pequenas comunidades e visitas a comerciantes e empresários locais. “Queremos mostrar que nossa gestão será aberta ao diálogo e que estamos comprometidos com o desenvolvimento sustentável e a inclusão social”, destacou Melo.

A estratégia de campanha da coligação visa não apenas consolidar o apoio dos eleitores, mas também engajar a comunidade em um diálogo construtivo sobre os desafios e oportunidades para Canela nos próximos anos. Com uma agenda recheada de eventos, a coligação busca fortalecer sua presença em todas as regiões do município.

As atividades de corpo a corpo têm gerado uma resposta positiva, segundo a coordenação da campanha, que acredita que essa proximidade será determinante para conquistar o voto de confiança dos eleitores. “Queremos uma cidade que não pare, que continue avançando, e isso só será possível com a participação ativa da população”, concluiu Marcelo Savi.

A coligação “Canela Não Vai Parar” segue firme em seu compromisso de transformar Canela, apostando em um governo participativo e transparente.

Texto e foto: MDB/divulgação