Brigada Militar realiza formatura de 292 alunos do Proerd em Gramado

Na noite de quarta-feira (28/06), a Brigada Militar de Gramado realizou a formatura do primeiro semestre de 2024 do PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, na Sociedade Recreio Gramadense.

As aulas neste semestre foram ministradas pelo Sargento Filipe Rezende, Soldado Talita Raaber, Soldado Elizandro Cerri e Soldado Jeferson Martins, em 12 escolas, para 15 turmas de 5º ano, no total de 292 alunos formados. A solenidade contou com a presença de diversas autoridades, familiares dos alunos e a comunidade.

Durante a cerimônia, houve o juramento do Proerd, onde diante da comunidade os alunos se comprometem a dizer não às drogas e à violência. Todos os alunos receberam certificado de conclusão e medalha. Ainda houve premiação de bicicletas aos alunos que escreveram as melhores redações sobre o conteúdo aplicado, além da entrega de leões de pelúcia (mascote do Proerd) aos destaques dos encontros.

Major Maldaner agradeceu a presença de todos os presentes e destacou o papel do Programa dentro da sociedade: “O Proerd é uma das formas que nós da Brigada Militar temos de cumprir nosso papel constitucional. Como instituição ficamos muito felizes em poder ser o elo entre a comunidade, a escola, a família e a Brigada Militar”. A oficial ainda destacou a parceria da Câmara de Vereadores de Gramado, que ajudou nos custos operacionais, através da destinação de verbas impositivas. Finalizou agradecendo e parabenizando os instrutores que se dedicam dentro das salas de aulas e com toda a comunidade escolar.

Para o segundo semestre a Brigada Militar segue os trabalhos do Proerd nas escolas em outras 14 turmas, com previsão de formar ao final do ano de 2024, mais 230 alunos, alcançando assim, todas as turmas do 5º ano, de todas as escolas de Gramado.