CIDICA lança novos cursos para o segundo semestre de 2024

Na noite desta terça-feira (27), o Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela – CIDICA apresentou as novas capacitações que ocorrerão ainda em 2024, em parceria com o SENAI, e que formarão mais 70 pessoas da comunidade em cursos profissionalizantes e inovadores, com alta demanda no mercado de trabalho.

Em setembro, iniciará a 4ª turma do curso de Robótica, formação destinada ao público mais jovem, para estudantes de 11 à 16 anos, um curso de introdução à robótica que utiliza componentes, estrutura e equipamentos LEGO ZOOM para ensinar conceitos e aplicações da robótica. O objetivo do curso é despertar o interesse dos alunos pela robótica e pela sua aplicação no desenvolvimento de soluções inovadoras para a vida pessoal e profissional.

Já em outubro, inicia um dos cursos mais requisitados ultimamente no CIDICA, o Curso Corte e Costura Básica Industrial, formação que tem objetivo de capacitar os participantes por meio de aulas teóricas e práticas, em operações diversas utilizando tecidos planos e malha, com vários tipos de máquinas de costura, atuando sob a supervisão de um especialista, seguindo normas legais e procedimentos técnicos de qualidade, de saúde, segurança e preservação ambiental.

Por fim, em novembro, será realizado o curso de Instalação e Manutenção de Ar Condicionado Split, uma formação de aperfeiçoamento profissional que visa demonstrar as técnicas para instalação e manutenção de condicionadores de ar tipo Split (Hi-Wall) adequando o equipamento com o projeto arquitetônico, seguindo os procedimentos dos fabricantes e normas ambientais e de segurança.



Todas estas capacitações já estão com as inscrições disponíveis pelo linktr.ee/cidicacanela , onde constam os links de acesso aos formulários de inscrições e todas as informações sobre cada curso.

Dúvidas ou maiores informações podem ser obtidas pelo fone / whats do CIDICA, o 5432825167

