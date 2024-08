Patram realiza aula sobre fauna para alunos de Nova Petrópolis no GramadoZoo

Atividade faz parte do Programa Patrulheiro Ambiental Mirim

Na última quarta-feira, 28 de agosto, o Soldado De Aquino, instrutor de Educação Ambiental do 2° Pelotão Ambiental de Canela (PATRAM), realizou a quinta aula do Programa Patrulheiro Ambiental Mirim para alunos da rede municipal de ensino de Nova Petrópolis. A aula teve como tema “Fauna” e foi voltada para duas turmas do 4° ano, totalizando 38 alunos da Escola Municipal Augusto Guilherme Gaedicke.

A atividade foi realizada durante uma visita ao GramadoZoo, proporcionando aos alunos a oportunidade de ter um contato mais próximo com a fauna nativa. A iniciativa faz parte de um esforço contínuo para promover a conscientização ambiental entre os jovens, incentivando o conhecimento e a preservação da biodiversidade local.