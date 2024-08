Prefeitura inicia atualização de cadastro para isenção de IPTU e taxa de coleta de lixo

A partir do dia 2 de setembro, a Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria da Fazenda e Desenvolvimento Econômico, dará início ao processo de cadastramento e recadastramento para isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Coleta de Lixo. O benefício é direcionado a aposentados, pensionistas, beneficiários de amparo social, pessoas com deficiência física, além de indivíduos diagnosticados com doença grave ou que possuam dependentes nesta condição.

Os interessados têm até o dia 31 de outubro de 2024 para comparecer à sede da Prefeitura de Canela, localizada na Rua Dona Carlinda, nº 455, Centro, onde poderão protocolar a solicitação de isenção ou descontos que variam entre 10% e 30%. Para agilizar o atendimento, o requerimento pode ser impresso diretamente do site oficial da Prefeitura canela.rs.gov.br e entregue preenchido pessoalmente. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h30. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (54) 3282.5149.

Os requisitos e documentos necessários para a solicitação do benefício estão detalhados nos requerimentos específicos, disponíveis para download no site da Prefeitura. Todos os solicitantes deverão assinar uma declaração atestando que não exercem outra atividade econômica e que não possuem outro imóvel registrado em seu nome.

Essa iniciativa busca oferecer alívio financeiro a grupos vulneráveis, incentivando a regularização e atualização cadastral dos contribuintes de Canela, além de fortalecer a justiça fiscal no município.

