Coligação Canela Vai Vencer intensifica ações de campanha

Os últimos dias da campanha da coligação “Canela Vai Vencer” foram cheios de atividades e mobilizaram os candidatos

Na sexta-feira, 30, foi realizado um grande bandeiraço, no centro da cidade, onde candidatos, seus familiares e simpatizantes, mostraram sua união em torno de Gilberto Cezar e Tolão. O evento foi um marco, pelo entusiasmo e pelo sentimento de mudança dos participantes, numa das principais esquinas do centro da cidade, entre as avenidas João Pessoa e Júlio de Castilhos.

No sábado, os candidatos a prefeito e vice-prefeito, acompanhados por uma comitiva de candidatos a vereador, apoiadores e simpatizantes, percorreram os bairros São Lucas e Miná, onde comprovaram a receptividade da comunidade desses bairros, abrindo suas portas para discutir as propostas e os planos dos candidatos.

Já no domingo, a caminhada se estendeu ao bairro Santa Marta. A presença dos candidatos foi marcada por conversas diretas com os moradores, que trouxeram à tona questões importantes para o desenvolvimento local.

Além das caminhadas e bandeiraços, a agenda dos candidatos também incluiu uma série de reuniões estratégicas organizadas pelos candidatos a vereador, visitas ao interior do município e encontros com empresários locais.

“Cada ato da campanha serve como uma oportunidade para ouvir, entender e incorporar as demandas de diferentes setores, reforçando a ideia de uma gestão participativa e inclusiva” afirma Gilberto Cezar.

Com uma agenda intensa e uma mobilização crescente, a coligação “Canela Vai Vencer” segue com a confiança renovada de que, juntos, todos podem construir uma cidade mais justa e próspera. A ideia é caminhar em todos os bairros da cidade, ouvindo a população.

A coligação “Canela vai vencer” une os partidos PSDB, PDT, Podemos, Cidadania e União Brasil e Republicanos.

Texto e foto: divulgação