Duas rodadas para conhecer os finalistas do Municipal de Futsal Veterano de Canela

Faltam duas rodadas para encerrar a fase de grupos do Municipal de Futsal Veterano de Canela e tudo pode acontecer. Matematicamente, todas as equipes têm chance de classificação, mas é a parte de cima da tabela que o bicho está pegando.

Na rodada de hoje (2), o Del Trago Red enfrenta o Amigos do Laje, o jogo vale a liderança da chave B e a manutenção da invencibilidade para as duas equipes.

Já o Del Trago Futsal encara o Oito e Meio tentando pontuar pela primeira vez na competição. Fechando a rodada, União Rancho Grande e Garfo & Bombacha se encaram pela chave A, quem vence praticamente carimba vaga para a próxima fase.

Na quarta (4), última rodada, quatro jogos para definir a ordem da tabela.

Old Boys x GDE

Tiririca Futsal x Novo Rancho Grande

Abelhudos x Del Trago Futsal

Oito e Meia e Del Trago Red

As quartas de final serão disputadas na sexta (6), a semifinal na segunda (9) e a final na sexta (13). Semifinal e final serão transmitidas ao vivo pelo Portal da Folha no YouTube.