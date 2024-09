Soberanas do Folclore Alemão de Nova Petrópolis foram eleitas a Corte da Rota Romântica do Bicentenário da Imigração Alemã

Em um bonito e cultural evento foi escolhida sábado (31) a Corte da Rota Romântica do Bicentenário da Imigração Alemã. O evento aconteceu na Sociedade Ipiranga da Linha Nova e teve a participação das Soberanas da Festa da Colônia de Gramado, a Rainha Júlia Brezolla Fritsch, e as Princesas Manuela Cavichion e Ana Paula Thomazi; o Rei e Rainha do Kerb de Morro Reuter; as Soberanas do Festival Alemão de Folclore de Nova Petrópolis; as Soberanas da Schmierfest de Presidente Lucena e as Soberanas da Kartoffelfest de Santa Maria do Herval.

O evento foi promovido pela Associação Rota Romântica, em parceria com a Vale TV e a Sociedade Ipiranga da Linha Nova. A atividade integrou o calendário de eventos proposto pela Associação Rota Romântica, em parceria com os Municípios, para celebrar os 200 anos da Imigração Alemã no Brasil.

E a Corte escolhida pelos jurados foram as Soberanas do Festival do Folclore Alemão de Nova Petrópolis, a rainha Ana Luiza Kuhn, a 1ª princesa Marluce Maldaner e a 2ª princesa Camila Caroline Schwaab.