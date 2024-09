Sub 15 de futsal segue mobilizando atletas e famílias em Canela

O Campeonato Municipal de Futsal Sub-15 de Canela continua acirrado, com a última rodada trazendo mudanças significativas nas tabelas de classificação dos Grupos A e B. No Grupo A, o ATLF lidera com 100% de aproveitamento, seguido de perto pelo Educa Esportes Azul e o Elite Futsal B, ambos com 67%. Já no Grupo B, o Elite Futsal A e a Associação Canelense A estão empatados com 100% de aproveitamento, destacando-se na disputa.

A 3ª rodada será decisiva e acontece nesta terça-feira, 3 de setembro, no Ginásio Carlinhos da Vila:

• 19h00: GDE vs. Associação Gaúcho

• 19h30: Elite Futsal A vs. Educa Esportes Branco

• 20h00: Educa Esportes Azul vs. Associação Sonho Olímpico

• 20h30: SLC Futsal vs. Associação Canelense B

Os confrontos prometem mexer ainda mais na tabela e definir os rumos da classificação.

Essa competição, que envolve mais de 120 jovens atletas de Canela, vem mostrando a força das categorias de base da cidade, revelando talentos e proporcionando uma experiência enriquecedora para os participantes. Um dos destaques da competição é o público, na sua maioria familiares, que vai ao Ginásio Carlinhos da Vila incentivar e torcer pelos jovens atletas.

Continue acompanhando e torcendo por sua equipe favorita, pois as próximas partidas serão decisivas para a classificação e para a definição dos confrontos nas fases finais. Para mais detalhes sobre a competição, acesse a matéria anterior.