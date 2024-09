Patram resgata coruja ferida em Canela

Na manhã do último sábado, 31 de agosto, policiais militares do 2º Pelotão Ambiental de Canela realizaram o encaminhamento de uma coruja ferida entregue na Companhia de Policiamento de Canela. Após receberem o animal, a guarnição entrou em contato com o setor de fauna do estado para coordenar os cuidados necessários.

A coruja foi então levada para a Clínica Santho Pet, em Três Coroas, onde recebeu os primeiros atendimentos. Dependendo de sua recuperação, o animal poderá ser solto na natureza ou, caso não seja possível sua reintegração ao habitat natural, será destinado a um criador autorizado.