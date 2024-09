Cultura Gaúcha presente nas comemorações do Bicentenário da Imigração Alemã 

Associação Rota Romântica realizou um encontro de CTG’s

São Francisco de Paula, a cidade mais gaúcha da Rota Romântica, celebrou no último domingo, 1º de setembro, as atividades alusivas às comemorações dos 200 anos da Imigração Alemã no Brasil, proposto pela Associação Rota Romântica, em parceria com as 14 cidades.

O evento aconteceu no CTG Rodeio Serrano, em parceria com a Prefeitura Municipal de São Francisco de Paula, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto. A programação iniciou com o lançamento do livro Mulheres Serranas, obra escrita por 28 mulheres com histórias de vida, experiências e lembranças de mulheres serranas, seguido pela posse da Academia Serrana de Letras de São Francisco de Paula. A programação cultural contou com a apresentação do Grupo de Danças Laços da Tradição da Escola Municipal Presidente Castelo Branco, do Grupo Folclórico Orestes Leite e do CTG Rodeio Serrano, que fez uma homenagem aos irmãos Bertussi, que foram pioneiros da música gaúcha bailável e a primeira dupla de acordeonistas a gravar discos em 1955.

A Associação Rota Romântica também foi homenageada pelo Município de São Francisco de Paula pelo engajamento na comemoração do Bicentenário da Imigração. “No próximo ano vamos para a Alemanha nas comemorações dos 75 anos da Romantische Strasse e na nossa delegação precisamos levar a cultura gaúcha”, disse Terezinha Marina Kuhn Haas, Presidente da Associação Rota Romântica.

O encontro terminou com um show/baile com Eduardo Gomes e Gilney Bertussi.

Crédito das fotos: Vinícius Martins | 50mm