Gramado: República Dominicana é o país convidado de honra do Festuris

A ilha tropical caribenha com praias paradisíacas de areias branquinhas e água cristalina é a convidada de honra do 36º Festuris – Feira Internacional de Turismo, a mais efetiva feira de negócios turísticos das Américas, que ocorre em Gramado de 7 a 10 de novembro.

Exaltar a República Dominicana no Festuris é uma forma de reconhecer e valorizar o destino que registra crescimento significativo em sua movimentação turística. De acordo com Paola Gómez, diretora do Escritório de Turismo da República Dominicana no Brasil, este reconhecimento também exalta a participação contínua do seu país no evento e a divulgação entre os viajantes brasileiros.

“Aceitamos com especial emoção a distinção que nos homenageia como país convidado do Festuris Gramado 2024 por ser a primeira edição da feira após as terríveis enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul, com a certeza de que, graças ao esforço dos gaúchos e com um trabalho digno, o estado emergirá mais forte”, sublinha Paola.

A República Dominicana é o terceiro país convidado, o primeiro foi a Argentina e no ano passado o Uruguai, ambos com participação no Festuris desde as primeiras edições. “É uma honra muito grande poder contar com a República Dominicana com esse status de país convidado para representar esse destino com potencial gigantesco que é o caribe. Eles estão conosco há muitos anos, o país já era representado nas primeiras edições e passou a ter estande próprio em meados dos anos 2000, um estande lindo, dinâmico e vivo. É um orgulho tê-los com a gente, porque o Brasil é um alto consumidor dos atrativos e do produto República Dominicana, especialmente das praias, à exemplo da tão conhecida Punta Cana”, comentou Eduardo Zorzanello, CEO do Festuris.

A ilha possui 1.600 km de costa e mais de 200 praias, muitas delas reconhecidas como as mais paradisíacas do mundo. E além das belas praias, o destino também tem uma oferta diversificada de aventuras como tirolesa, espeleologia (cavernas), rapel, parapente, rafting, canoagem, surf e mergulho. O turismo histórico é outra opção com igrejas e museus. E os passeios e experiências também são marcantes em atrações como rios e cachoeiras e muitos parques.

ECONOMIA E HISTÓRIA – A principal atividade econômica é o turismo, com uma ampla oferta de hotéis localizados sobretudo nas belas praias, atraem turistas de diferentes partes do mundo, especialmente dos Estados Unidos, Canadá, Rússia, Europa e da América Latina. As principais regiões turísticas são Punta Cana, Bávaro, Santo Domingo, Puerto Plata e Samaná. A gastronomia também é um ponto de destaque do país. A ilha possui sete aeroportos.

A agricultura foi substituída como a principal atividade econômica, mas ainda continua sendo uma importante fonte de geração de recursos, com cultivos importantes como a cana de açúcar, arroz, mandioca, cacau, café, tabaco, tomate, banana, manga e banana da terra. A moeda da República Dominicana é o peso dominicano (0,017 dólar).

A ilha foi descoberta por Cristóvão Colombo durante sua primeira viagem ao Novo Mundo, em 5 de dezembro de 1492, e foi colonizada pelos espanhóis. A população atual do país é 10,5 milhões de habitantes.

SEIS MILHÕES DE VISITANTES – Em apenas seis meses, a República Dominicana registrou uma movimentação turística de quase seis milhões de visitantes. Entre janeiro e junho, o país recebeu por via aérea 4.474.981 turistas, um crescimento de 9% em relação ao mesmo período de 2023. Já os passageiros de cruzeiros marítimos foram 1.475.745, registando um crescimento de 16% face ao ano passado. O montante chega a um total de 5.950.726. A informação foi divulgada pelo ministro do Turismo, David Collado.

“O turismo dominicano alcançou não só a sua plena recuperação pós-pandemia, mas também um desempenho sem precedentes, tendo atingido a meta de 10 milhões de visitantes ao destino em 2023. Esse crescimento continuará em 2024 e o Brasil é parte essencial desses resultados, estando atualmente entre os 15 maiores em número de passageiros para a República Dominicana”, observa Paola.

SOBRE O FESTURIS – O Festuris – Feira Internacional de Turismo é um evento que acontece em Gramado desde 1989. É um palco de debates de temas relevantes da atualidade e uma feira de negócios, considerada a mais efetiva em resultados para os expositores. Em 2023, vieram 2500 marcas, 15 mil participantes e 40 destinos internacionais. Ocupou três pavilhões que totalizaram 27 mil metros quadrados de área. A edição deste ano ocorre de 7 a 10 de novembro.

Texto: Fernando Gusen | fernando@rossiezorzanello.com.br

Foto: Reprodução