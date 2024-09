Comando Regional Hortênsias realiza reunião para alinhar estratégias de policiamento

Na tarde de quarta-feira, 4 de setembro, sargentos do Comando Regional de Polícia Ostensiva Hortênsias se reuniram para discutir o alinhamento de planejamentos e estratégias operacionais. Participaram da reunião os sargentos do 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas e da 2ª Companhia Independente, com foco em ações a serem implementadas nos municípios de Gramado, Canela, São Francisco de Paula, Nova Petrópolis, Cambará do Sul, Taquara, Igrejinha, Três Coroas, Rolante e Riozinho.

Esses encontros periódicos são fundamentais para o aperfeiçoamento contínuo das operações e o fortalecimento do trabalho em equipe, contribuindo para a eficiência da atuação policial nas cidades abrangidas.