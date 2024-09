Feriado terá gastronomia e atrações artísticas nos restaurantes, pousadas e parques de Canela/RS

Iniciou nesta quarta-feira, dia 4 de setembro, a programação do Festival de Gastronomia e Cultura Sabores de Canela. Um jantar no Grande Hotel Canela, assinado pelos chefs Roberta Rech e Fernando Schimanoski, junto com o Curso de Gastronomia da UCS- Universidade de Caxias do Sul, campus Hortênsias, e Grande Hotel Canela, foi servido para mais de cem convidados na noite de quinta-feira.

Até o dia 15 de setembro, a cidade da Serra Gaúcha dará palco para o melhor da sua gastronomia com 22 empreendimentos oferecendo aos visitantes receitas de pratos criados exclusivamente para o evento.

Parques, hotéis, pousadas e restaurantes estão no roteiro da programação que não centraliza as ações em um único espaço. O formato é justamente uma forma de democratizar o festival incentivando que moradores e turistas frequentem os empreendimentos participantes, e movimentem a economia local através da gastronomia.

Pratos doces e salgados, com valores entre R$ 19,00 e R$ 120,00 reais podem ser encontrados e degustados nos locais participantes.

A lista completa com a descrição dos pratos e receitas ofertadas para o festival pelos empreendimentos, além da programação cultural e artística está disponível no link: www.acicanela.com.br/sabores-de-canela.

A cidade recebe decoração temática com a identidade visual do evento e totens nas ruas onde os visitantes podem acessar a lista dos locais e receitas participantes através de QR Code. Já os personagens Chef Canelone e Chef Maria Risoto divulgarão o evento por todo período.

Músicos, dançarinos, bonequeiros, poetas e atores que darão um colorido especial e muita arte na programação do evento trazendo músicas autorais e peças exclusivas desenvolvidas especialmente para o festival. Atrações surpresa nos parques e empreendimentos participantes também estão sendo preparadas.

O Sabores de Canela- Festival de Gastronomia e Cultura é realizado pela ACIC- Associação Comercial e Industrial de Canela e Abrasel Hortênsias.

Apresentação: Sicredi Pioneira e Sulgás. Patrocínio: UCS- Universidade de Caxias do Sul.

Apoio: Grande Hotel Canela, Restaurante Capullo e Vinícola Jolimont.

Programação cultural e artística do Festival Sabores de Canela

Sexta-feira, dia 6 de setembro

8h30 às 9h30 – Visita dos Chefs Maria Risoto e Canelone na Pousada Vila 505, Hotel Pousada do Bosque e Pousada Spa Don Ramon

12h – Voz e Gaita com Anderson Vasconcelos e Jessi Fulcher no Restaurante Dos Alemão

13h às 14h – Visita dos Chefs Maria Risoto e Canelone nos parques Terra Mágica Florybal, Roda Canela e Alpen Park

20h – “Mago Jef” – Voz e Violão no Restaurante Galangal

Sábado, dia 7 de setembro

8h30 às 9h30 – Visita dos Chefs Maria Risoto e Canelone no Blumen Hotel Boutique, Grande Hotel Canela e Estalagem Vila Suzana

12h30 – Estátuas Humanas – Cia Lisi Berti no Restaurante La Estácio

12h30 – “Madame Suflê e os Suspiros de Amor” com Edelweiss Ramos no Empório Canela

13h às 14h – Visita dos Chefs Maria Risoto e Canelone nos parques Terra Mágica Florybal, Roda Canela e Alpen Park

20h – Voz e Violão com Diogo Candiago no Restaurante EAT+KITCHEN

Domingo, dia 8 de setembro

8h30 às 9h30 – Visita dos Chefs Maria Risoto e Canelone na Pousada Vila 505, Hotel Pousada do Bosque e Pousada Spa Don Ramon

10h – Estátuas Humanas – Cia Lisi Berti na Panni Padaria Artesanal e Brunch

12h – “A Magia do Sabor” teatro de Bonecos com Cia Daiene Cliquet no Restaurante Pappardele Massas Finas

12h às 13h – Visita dos Chefs Maria Risoto e Canelone nos parques Terra Mágica Florybal, Roda Canela e Alpen Park

SERVIÇO

Sabores de Canela – Festival de Gastronomia e Cultura

De 4 a 15 de setembro de 2024

Canela/RS

Informações e programação: @festivalsaboresdecanela e no site www.acicanela.com.br/sabores-de-canela