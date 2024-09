O adversário do Bola Bola, representante de Canela na Série Prata da Liga Sul Rio-grandense de Futsal, é o Sete de Setembro, de Sobradinho.

A semifinal começa a ser definida em casa, com data já divulgada. O confronto acontece no sábado, 21 de setembro, às 20h, no Ginásio Carlinhos da Vila.

O jogo de volta ainda não teve data divulgada.