Candidato a Prefeito Erni apreciou Desfile Cívico e já planeja mudanças para o desfile do próximo ano.

O candidato a prefeito de Canela, Erni e sua vice participaram ativamente das celebrações do Dia da Independência, marcando presença no tradicional desfile cívico e promovendo um bandeiraço com apoiadores. O evento, realizado na entrada da cidade, reuniu centenas de cidadãos, que vieram prestigiar o momento de patriotismo e demonstrar seu apoio ao candidato.

Erni destacou, em seu discurso, a importância da valorização dos símbolos nacionais e do espírito de união. “Este é um momento para celebrarmos nossa história e refletirmos sobre o futuro de nossa cidade. Canela precisa de comprometimento e inovação para continuarmos avançando, e é isso que nossa campanha representa”, afirmou.

Durante o desfile, Erni caminhou ao lado de sua equipe, reforçando seu compromisso com o fortalecimento da cidadania e a participação ativa da população nas decisões políticas.

A participação no evento cívico consolidou a presença de Erni como um dos principais nomes na corrida eleitoral, destacando-se pelo carisma e proximidade com a comunidade. O candidato reafirmou seu plano de governo voltado para inovação na gestão pública, desenvolvimento social e fortalecimento da segurança e da saúde.

Com o lema “Renovando Canela com Compromisso e Inovação”, a campanha de Erni continua crescendo e mobilizando a cidade, rumo às eleições de outubro.

Texto e imagem: divulgação.