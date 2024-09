Copa Gramado Laghetto terá pontapé inicial dia 27 de setembro

A partir do dia 27 de setembro, Gramado será palco da quarta edição da Copa Gramado Laghetto, promovida pela Prefeitura de Gramado, através da Secretaria de Esportes e Lazer, e com apoio da Rede Laghetto e do Ministério de Esportes do Governo Federal. A competição realizada na categoria sub-16 contará com a participação de oito equipes, sendo sete nacionais e uma da Colômbia.

Considerada a vitrine do futebol nacional nas categorias de base, a Copa Gramado Laghetto terá a participação do Grêmio, Internacional, Juventude, Flamengo, Atlético MG, Athlético PR, Once Caldas, da Colômbia, e o anfitrião, o Gramadense. As equipes foram divididas em dois grupos e a primeira rodada ocorrerá no dia 27, a partir das 9h15, na Vila Olímpica Eduardo Tissot, na Várzea Grande.

A expectativa dos organizadores é grande, principalmente pelo público que a competição deve atrair durante a competição. Enquanto a bola não rola, a Secretaria de Esportes realiza os preparativos para a Copa. “Gramado é reconhecida por bem receber a todos os visitantes, no esporte não será diferente. Estamos organizando para que as estruturas estejam impecáveis para receber as equipes que disputaram a Copa”, disse Theobaldo Dienstmann, secretário de Esportes.

Na primeira edição, realizada em 2020, o Flamengo foi o campeão. Já na segunda edição, em 2021, quem levou a taça foi o Palmeiras. Em 2022, a equipe carioca conquistou o bicampeonato com vitória sobre o Internacional pelo placar de 1 a zero. E, na última edição, em 2023, os gaúchos asseguraram o título com a vitória do Internacional.

Crédito: Divulgação/Arquivo

Legenda: Internacional é o atual campeão da Copa Gramado Laghetto