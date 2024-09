Squad Voleibol: projeto incentiva o esporte na Região das Hortênsias

Conheça o projeto que promete deixar sua marca na história do vôlei na região.

O Squad Voleibol foi criado por quatro amigos apaixonados pelo esporte: Danilo Guimarães, Elaine Cazemiro, Luís Krummenauer e Thiago Rios. O objetivo é fortalecer o vôlei na Região das Hortênsias com um projeto planejado em etapas de curto, médio e longo prazo.

Inicialmente, o foco está na formação e treinamento de uma equipe masculina, com a criação de uma equipe feminina em seguida. No médio prazo, o projeto prevê a abertura de uma escola de vôlei para crianças a partir de 7 anos e adultos da categoria master. A longo prazo, o plano é criar uma associação de vôlei com foco social e ingressar na Federação Gaúcha de Voleibol.

Além de incentivar a prática do vôlei, o projeto tem como meta promover qualidade de vida e incentivar a prática esportiva como um fator de mudança e motivação para a população. Para isso, o Squad conta com o apoio do treinador Jonas Stange, que possui mais de 30 anos de experiência na área e é reconhecido por seu trabalho técnico.

Treinador Jonas Stange

O sucesso do projeto também foi possível graças ao apoio de empresários de destaque na região. Patrocinadores como Peterson Secco, da The Petit, Diogo Brunelli e Caroline Benetti, da 5ª Autopeças, Ari Stopassola, da Perícia Digital, e o Colline de France foram fundamentais desde o início, oferecendo suporte e viabilizando o andamento do Squad Voleibol.

Hoje, a família Squad Voleibol conta com um time formado por 30 atletas: Danilo Guimarães, Luís Krummenauer, Thiago Rios, Muriã Rodrigues, Alvaro Ramos, Pedro Behling, Cleonir Pletcsh, Alessandro Filho, Alessandro Righi, Pedro Netto, Arthur Dias, Gustavo Wazlawick, Luan Caffarate, Paulo Gustavo Fauth, Giuliano Caporale, Yuri Benetti, Ariel Valim, Enzo Viletti, Gabriel Alves, Bruno Hermann, Marcelo Wasem, Guilherme Viana, Guilherme Tomazini, Nicolas Luigi, Samuel Almeida, Victor Hugo, Gabriel Mauss, Matheus Hoffmann e Samuel Turella.

Para consolidar a primeira fase do projeto, o Squad realizará um evento exclusivo na pizzaria The Petit, onde ocorrerá a apresentação oficial da equipe e a inauguração dos uniformes.

Com o apoio da comunidade e o empenho de todos os envolvidos, o Squad Voleibol está pronto para deixar sua marca no voleibol da região e contribuir para o crescimento do esporte.