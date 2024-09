Falta um mês para a 35ª Oktoberfest de Igrejinha

Maior festa comunitária do Brasil acontece de 11 a 20 de outubro. Evento tem papel fundamental na reconstrução da cidade e região após enchente de maio no RS

Em 30 dias, Igrejinha estará de braços abertos para receber milhares de pessoas das mais diferentes regiões do Brasil. Isso porque a 35ª Oktoberfest de Igrejinha ocupará o coração da cidade, no Parque de Eventos Almiro Grings, de 11 a 20 de outubro. A tradicional festa reunirá atrações musicais e culturais para toda a família, proporcionando diversão através de shows, gastronomia e música típica, jogos germânicos, encontro de danças e muito mais. Nesta edição, estão confirmados os shows nacionais de Ana Castela, Jorge & Mateus, Thiaguinho, Hugo & Guilherme, Papas da Língua e Tenente Cascavel. O chopp oficial será Eisenbahn e as bebidas não alcoólicas serão da Coca-Cola.

Em um espaço de 15 mil m² de área coberta e pátio pavimentado com infraestrutura completa, a festa oferecerá 73 atrações, totalizando 124 apresentações nos seis palcos, que reunirão diferentes estilos musicais ao redor do parque. Entre as bandas de baile confirmadas neste ano estão nomes como: Brilha Som, Os Atuais, Rainha Musical, San Marino, Porto do Som, Flor da Serra e Banda 10. Além disso, o público poderá conferir diversas bandas tradicionais, incluindo: Orquestra Continental, Super Banda Choppão, Super Banda Real, Super Banda Hopus, Banda Madame Frau, Banda Aquarela, Imigrante e Musical União. A Oktober ainda terá na programação a presença de bandinhas típicas e músicas de estilos variados e alternativos.

Ao falar sobre o que o público pode esperar da 35ª Oktober, o presidente da Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha (Amifest), Egon Wallauer, garante: “os nossos visitantes serão muito bem recebidos em um dos maiores eventos germânicos do Brasil, que é conhecido por sua combinação vibrante de cultura, tradição, inovação e diversão. A Oktoberfest de Igrejinha promete uma experiência rica com opções para todos os gostos”.

No ano em que se comemora o Bicentenário da Imigração Alemã no Brasil, Wallauer também destaca o papel crucial que esse movimento teve na formação do município, contribuindo para a diversidade cultural, econômica e social. “Cuidar da memória é fundamental para preservar e compreender a história de nossa sociedade. Por isso, entendemos que nestas comemorações estamos cumprindo o dever de manter a nossa identidade cultural, preservando a nossa história”, explica. O presidente ainda detalha que a festa receberá comitivas da Alemanha já na abertura oficial do evento. “Também preparamos muitas surpresas para celebrarmos esta data tão especial com a nossa comunidade na noite de 16 de outubro”, antecipa.

Uma Oktober diferente: festa contribuirá para reconstrução da cidade

Reconhecida como a maior festa comunitária do Brasil, a Oktober de Igrejinha se diferencia por ser organizada e realizada por mais de 3 mil voluntários e ter o seu resultado financeiro distribuído para entidades da região a cada edição. Diante da enchente de maio, os voluntários da festa já auxiliaram a comunidade ao longo dos últimos meses e a realização do evento em outubro será mais uma oportunidade de contribuir com a reconstrução da região. “A nossa querida Oktoberfest de Igrejinha desempenha um papel significativo na economia local, proporcionando diversos benefícios para a cidade e região no que diz respeito ao turismo, comércio, empregos temporários, promoção da cidade, injeção de recursos, além de movimentar os profissionais de eventos e artistas, bem como distribuir o resultado para mais de 90 entidades sociais e culturais”, relembra o presidente.

Wallauer ainda explica que a celebração da festa será um momento para se reconectar e fortalecer os laços comunitários após um evento desafiador. “A festa pode servir como um momento de esperança e otimismo, mostrando que, juntos, podemos superar qualquer adversidade em nossa cidade e região. É justamente em tempos de desafios e dificuldades que fortalecemos os valores de união e resiliência em nossa comunidade”, complementa.

Edição proporcionará novas experiências ao público

Para a 35ª edição da festa, a Amifest preparou algumas novidades. Em relação à estrutura do parque, as novas linhas de banheiros fixos para os visitantes – de acesso normal, para cadeirantes e o banheiro família – estão entre as mudanças previstas. “No total serão mais de 50 cabines novas disponibilizadas pelo parque”, antecipa Wallauer. A Amifest ainda realizou a reestilização do pavilhão do Kerb, os decks do Biergarten e os decks do Pub na Vila Germânica.

Além das novidades na infraestrutura do parque, a edição terá um novo espaço especial: o Oktober Restaurant. Um restaurante no coração do parque, com capacidade para 140 pessoas, que oferecerá buffet de comida caseira, com massas, carnes e saladas no almoço e pratos rápidos nos demais horários. “Além dos chopes de estilos, será disponibilizado vinhos e espumantes em uma parceria com a Vinícola Miolo”, acrescenta o presidente.

Uma das novas atrações desta edição será a 1ª OktoberTchê, um baile com tradições gauchescas dentro do Ginásio do parque. “Será uma forma de homenagear quem acolheu os alemães quando chegaram ao Rio Grande do Sul há 200 anos. Uma verdadeira integração da cultura gaúcha com a cultura alemã”, explica Wallauer. A 35ª Oktober ainda oferecerá uma Sala Multissensorial, espaço que atenderá pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) para que possuam uma melhor experiência junto à festa. “Queremos proporcionar um ambiente mais inclusivo, acolhedor e acessível aos visitantes”, complementa.

Organização alinha preparativos finais

Ao falar sobre as atividades neste mês que antecede a festa, Wallauer explica que a organização está trabalhando intensamente. “Estamos a todo o vapor para concluir as obras novas, de reconstrução e reformas estruturais, a fim de recuperar os estragos das enchentes”, garante.

Por outro lado, o presidente exemplifica que o Departamento de Comunicação e Marketing, junto com a corte da festa, está potencializando as divulgações e preparando os materiais para os mais diversos meios de comunicação, enquanto todos os demais setores da festa estão alinhando os detalhes finais.

“Equipes de bares, alimentação, segurança, portaria, bilheterias, bandinhas, desfile, relações sociais e institucionais, cultura, decoração, trânsito e todas as demais estão afinando as últimas reuniões e organizando os detalhes para o início da festa. É um momento de muito trabalho, animação e empolgação entre os oktoberfesteiros”, detalha Wallauer.

SERVIÇO

Evento: 35ª Oktoberfest de Igrejinha

Data: 11 a 20 de outubro de 2024

Local: Parque de Eventos Almiro Grings (Rua Arlindo Geis 255, Igrejinha/RS)

Ingressos: disponíveis através do site oficial www.oktoberfest.org.br e nos pontos físicos de venda, que podem ser consultados no site. Ingresso de acesso individual, válido para um único dia, com lotes sujeitos a disponibilidade de ingressos. Valores abaixo sem a taxa da Ticket Mais:

Pista – 1º lote: Sextas-feiras (11 e 18/10) – R$ 36,00 | Sábados (12 e 19/10) – R$ 25,00| Primeiro domingo (13/10) – R$ 36,00 | Segundo domingo (20/10) – R$ 55,00

Pista – 2º lote: Sextas-feiras (11 e 18/10) – R$ 55,00 | Sábados (12 e 19/10) – R$ 40,00| Primeiro domingo (13/10) – R$ 55,00 | Segundo domingo (20/10) – R$ 70,00

Realização: Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha (Amifest)

Patrocínio: Eisenbahn, Coca-Cola, Governo do Estado do Estado do Rio Grande do Sul, Calçados Beira Rio, Mili, Piccadilly, Usaflex, Calçados Pegada, Ambiente Verde, Benoit, SICOOB, Sicredi, Banrisul, Bebecê, Orquídea, Madeiras Status e Tintas Killing.

Apoio: PrefeituraMunicipal de Igrejinha, Bar Fácil, CTA Internet e Unimed Encosta da Serra.

Mais informações: através do site oficial www.oktoberfest.org.br e das redes sociais.