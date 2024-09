Hambúrguer Solidário retorna para apoiar a APAE Canela

A segunda edição do Hambúrguer Solidário está de volta! A iniciativa, promovida pelo Rotary Club, tem como objetivo arrecadar fundos para a ação Pé Quentinho, que beneficia os atendidos da APAE Canela.

Os cartões para o Hambúrguer Solidário podem ser adquiridos na Relojoaria Big Ben ou diretamente com um dos rotarianos envolvidos. Este ano, além da retirada do hambúrguer, que acontecerá no salão da APAE, bebidas também estarão à venda no local.

Os participantes que quiserem contribuir ainda mais poderão doar agasalhos no momento da retirada do lanche. As doações serão direcionadas às famílias dos assistidos pela APAE Canela.

Ao comprar um hambúrguer, você não só saboreia uma refeição deliciosa, mas também apoia uma causa nobre. Participe, compre o seu cartão e ajude a divulgar essa ação solidária!