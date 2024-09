Ingressos para os grandes espetáculos do 39º Natal Luz podem ser encontrados pelo site oficial ou em totem na Rua Coberta de Gramado

Para aqueles que desejam assistir uma das maiores atrações de Natal do Brasil precisam correr para garantir os ingressos com valores mais acessíveis e descontos especiais. Até o dia 15 de setembro, o desconto é de 15%. Após o dia 15 e até o final deste mês, o percentual baixa para 10%. Em outubro o percentual reduz para 5%.

DESCONTOS ESPECIAIS PARA GAÚCHOS

Para celebrar o mês Farroupilha, o Natal Luz celebra o orgulho e a resiliência gaúcha com 50% de desconto para todos os gaúchos (ou residentes no Estado do RS) nos ingressos das grandes atrações do Natal Luz, incluindo Nativitaten e Grande Desfile de Natal.

Os ingressos com descontos estão à venda pelo site oficial www.natalluzdegramado.com.br ou em um totem de vendas instalado na Rua Coberta de Gramado.

GRANDES ESPETÁCULOS

O Grande Desfile de Natal – retornando este ano para o centro de Gramado, o espetáculo contará o enredo de uma pequena cidade que acorda para uma das datas mais importantes do ano, o Natal. O Desfile vai acontecer na Av. das Hortênsias, centro de Gramado, junto aos arcos luminosos, onde as alegorias terão sua passagem sincronizada com muitos efeitos de som e luzes, e ao final, com a chegada do Papai Noel, todos serão brindados com muita neve.

Nativitaten – conhecido como o grande “show do lago”, acontece no Lago do Serra Park em uma estrutura inovadora, com cenário e cenografia nova, repertório envolvente com a participação de cinco cantores líricos e uma cantora de música popular, divididos em quatro balsas flutuantes, além do palco, mais coral, percussão, solistas, bailarinas e Waterball – bolas infláveis com bailarinas, e um fantástico espetáculo de luzes e pirotecnia.

O 39º Natal Luz de Gramado acontece de 24 de outubro de 2024 até 19 de janeiro de 2025 e é apresentado pelo Bradesco. O copatrocínio é da Coca-Cola. A hospedagem oficial é da Laghetto e o apoio é da Vinícola Miolo, RBT Internet e Hasam Group. A promoção é da Prefeitura Municipal de Gramado e realização da Gramadotur.

Fotos – divulgação/Natal Luz