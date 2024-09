Parque do Caracol anuncia Salto de Pêndulo e novo Mirante com plataforma suspensa

Apresentação do projeto aconteceu em cerimônia de lançamento da Pedra Fundamental do Parque e marca o início da Semana Farroupilha

O Parque do Caracol é um dos principais cartões-postais de Canela, considerado um símbolo da autoestima dos moradores locais. Presente na vida de canelenses desde 1973, o atrativo segue fiel às suas origens, mas com um olhar constante para o futuro. Há quase dois anos sob a gestão do Grupo Iter, o Parque contará com a chegada de novas atrações que prometem ressignificar o turismo da Região das Hortênsias, com uma série de experiências inesquecíveis. Durante todo o período da concessão, a holding projeta investir mais de R$100 milhões no atrativo. As novidades marcam o início da Semana Farroupilha e foram apresentadas na manhã desta sexta, dia 13 de setembro, durante a cerimônia de lançamento da Pedra Fundamental do Parque do Caracol.

As novas operações serão inauguradas durante o ano de 2025 e fazem parte do projeto de construção de um novo Parque do Caracol, idealizado pelo escritório de arquitetura e urbanismo Índio da Costa A.U.D.T.

Entre as novidades, está o lançamento de um novo Mirante da Cascata, totalmente renovado, que traz a proposta de elevar a experiência do visitante, nessa que é a melhor vista da icônica Cascata do Caracol. Ainda será inaugurado um bistrô no local, novidade que garante maior comodidade e bem-estar aos visitantes.

Abaixo do mirante, uma atração inédita de aventura e contemplação promete despertar sensações inesquecíveis. Com aproximadamente 49m de extensão e 40m de altura do Cânion, a novidade levará o visitante a caminhar sobre uma plataforma suspensa e se conectar com o ambiente, em uma mistura de adrenalina com encantamento.

Novo Mirante da Cascata do Parque do Caracol

O Parque do Caracol anuncia ainda a reabertura de um ícone do atrativo, a Trilha Elevada da Perna Bamba, que leva o visitante até a base da Cascata. São mais de 700 degraus, ideal para quem gosta de aventura e deseja conhecer o atrativo sob novas perspectivas. A atividade, que está fechada há aproximadamente nove anos, tem um lugar especial no coração dos gaúchos.

Ao longo de 2025, o Parque do Caracol também contará com um novo Deck do Moinho. O espaço, de infraestrutura modernizada, irá promover uma experiência contemplativa aos visitantes do atrativo, que irão sentir a brisa da Cascata do Moinho, um conjunto d’água e corredeiras de tirar o fôlego.

Além disso, o parque contará com o Salto de Pêndulo, que desafia o turista aventureiro a mergulhar em uma queda livre de 100 metros, a uma velocidade que pode atingir 100km/h. São apenas quatro segundos de queda seguidos por um balanço que simula o movimento de um pêndulo. A atração será operada em parceria com a Natural Extremo que, em seis anos de atividades, já realizou mais de 17 mil saltos.

Novo quiosque de piquenique e churrasqueira do Parque do Caracol

Pensando ainda no churrasco gaúcho, tradição que perpassa gerações, outra entrega na infraestrutura é a reforma das churrasqueiras. A revitalização proporcionará um espaço mais amplo e confortável para as confraternizações das famílias e amigos aos finais de semana.

O início das obras está previsto para o mês de outubro, quando o Parque do Caracol ficará fechado com o intuito de preservar a segurança de colaboradores e visitantes.

Segundo Sandra Ferraz, Gerente Geral do Parque do Caracol, a expectativa com as novas atrações é dobrar o número total de visitantes no ano, chegando a 500 mil pessoas após as inaugurações. “Estamos muito orgulhosos com este projeto, que promete ser um grande ativo para a região de Canela e Gramado. Nosso objetivo é atender, simultaneamente, às necessidades dos turistas e do povo gaúcho, valorizando e cuidando da nossa comunidade por meio do desenvolvimento socioeconômico da região e, claro, da proteção ao meio ambiente”, afirma.

O Grupo Iter, que assumiu a gestão do Parque do Caracol em 2022, tem investido em diversas iniciativas em prol do turismo da região de Canela. Durante o primeiro ano de gestão, a empresa ampliou e diversificou a experiência dos visitantes, realizando melhorias na infraestrutura, com novo acesso e bilheteria, além da revitalização das operações, como: aprimoramento das churrasqueiras, manutenção nas trilhas, restauração dos espaços e áreas de convivência, novas opções gastronômicas e lojas, e serviço de piquenique e música ao vivo.

Para Sandro Fernandes, CEO do Grupo, o lançamento da Pedra Fundamental do Parque do Caracol reflete o compromisso que a empresa tem com o turismo do Rio Grande do Sul. “É importante dizer que o Parque faz parte da história de Canela, tendo marcado a vida de milhares de canelenses, gaúchos e turistas de modo geral. O atrativo se tornou um símbolo da região, colocando o turismo de Canela em destaque. Trata-se de um marco que representa as gerações que contribuíram para a construção dessa joia da Serra Gaúcha. Com a inauguração das novas atrações, pretendemos criar uma ponte entre passado e futuro, valorizando a essência do povo gaúcho e deixando um legado para a cidade”, diz Sandro Fernandes.

Sérgio Andreoli (COO do Grupo Iter), Sandra Ferraz (Gerente Geral do Parque do Caracol) e Marjorie Kauffmann (Secretária de Meio Ambiente do estado) descerraram a Pedra Fundamental que marca as obras

Semana Farroupilha no Parque do Caracol

O anúncio das novas operações no Parque do Caracol acontece na véspera da maior festa popular do Rio Grande do Sul: a Semana Farroupilha. Para enaltecer e celebrar as tradições do povo gaúcho, o atrativo preparou uma programação especial para o período, com danças tradicionalistas, roda de chimarrão, comidas típicas e a tradicional Cavalgada. As atividades acontecem entre 14 e 22 de setembro e a programação completa pode ser conferida no site do atrativo.

PARQUE DO CARACOL CANELA-RS

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000

Funcionamento: todos os dias das 9h às 17h

Ingressos: Adulto R$ 75 na bilheteria ou R$65 antecipado no site

Bilhete Gaúcho: R$ 37

Isenção:

– Pessoas nascidas ou moradoras de Canela e Gramado, mediante documentação comprobatória

– Cadeirantes

– Guias de turismo inscritos na Cadastur

– Crianças até 5 anos

Meia-entrada (R$ 37):

– Pessoas nascidas ou moradoras do Rio Grande do Sul, mediante documentação comprobatória

– Pessoas acima de 60 anos, mediante a apresentação de documento oficial com foto, conforme artigo 23 da lei 10.741/2003.

– Crianças (de 6 a 11 anos), mediante a apresentação de documento oficial com foto;

– Estudantes, mediante a apresentação de carteira de estudante, conforme 2º do art. 1º da Lei nº12.933, de 2013;

– PcD e Acompanhante, mediante a apresentação de laudo médico e/ou documento oficial com foto.

Estacionamento: R$10 (valor especial para canelenses e gramadenses). Para os demais visitantes, o valor é R$ 30.

Site e redes sociais

https://www.parquecaracol.com.br/

https://www.instagram.com/parquedocaracol/

https://www.facebook.com/parquedocaracoloficial/

Fotos: Cássio Brezolla e Divulgação