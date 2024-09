Amigos do Copo comemora 10 anos de história em Canela

O time de veteranos Amigos do Copo, criado no bairro São José, em Canela, completou 10 anos de atividades. Formado inicialmente para participar de torneios há mais de 25 anos, o grupo foi reativado em 2014 por antigos jogadores, incluindo Josué, Nanico, Rafael, Matias, Juruna e Fernando Felles, atual presidente. A ideia era reunir os amigos para jogos aos sábados, sem a intenção de competir.

No início, a equipe enfrentou dificuldades. Sem campo ou sede, os jogadores alugaram o Campo do São Cristóvão, em Gramado, já que Canela não oferecia uma estrutura adequada. Cada membro pagava uma mensalidade de R$ 25 para cobrir o aluguel do campo, materiais e arbitragem. Durante os primeiros seis meses, os uniformes foram emprestados pelo ABC Gramado, até que em 2015, com a ajuda de patrocinadores, o time conseguiu seu próprio uniforme. As cores escolhidas, laranja e preto, permanecem até hoje.

Em 2017, o time assumiu o campo da Linha Araripe, que se tornou sua sede oficial após anos de inatividade. Atualmente, o grupo conta com mais de 30 jogadores e uma diretoria organizada. Os jogos acontecem de março a dezembro, tanto em casa quanto fora. O grande desejo do time é ter uma estrutura própria em Canela, cidade onde o time foi fundado.

Elenco atual: Claudinho, Diego, Rangel, Rafael, Cleser, Josué, Giovani, Sandro, Gonho, Trajano, Alessandro, Éric, Flavinho, Jean, Colais, Ítalo, Renan, Fernando, Nanico, Lili, Alisom, Tatu, Dudu, Juruna, Miguel, Edivaldo, Junior, Maiquinho, Artur, Guilherme, Luis Eduardo, Roger, Diego Noel, Rodrigo, Matias e Tiago.

Diretoria 2024: