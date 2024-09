Gramado assina parceria com o Estado para instalação de Centro de Triagem de Animais Silvestres

Na última sexta-feira (13), a Secretaria do Meio Ambiente de Gramado realizou o ato de assinatura do Protocolo de Intenções com o Governo do Estado para implantação do 1º Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) da Região. O espaço será instalado junto ao Parque Natural Municipal dos Pinheiros e receberá animais silvestres logo após resgate, promovendo a ampliação das ações de educação ambiental e sensibilização da sociedade para o combate ao tráfico e maus-tratos da fauna.

O ato foi acompanhado pela secretária estadual do Meio Ambiente, Marjorie Kauffmann; a secretária do Meio Ambiente de Gramado, Cristiane Bandeira; a Procuradora de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul e Coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, Ana Maria Moreira Marchesan; a procuradora-geral de Gramado Mariana Melara Reis e o promotor de Justiça de Gramado, Max Guazzelli.

A assinatura marca a conclusão de mais uma etapa do projeto Fauna Silvestre, uma iniciativa da Secretaria do Meio Ambiente que contou com ações de educação ambiental nas escolas, capacitação dos servidores e revisão de procedimentos para elaboração de laudos de fauna nos licenciamentos ambientais. “Esta nova fase do projeto será marcada pela implementação de uma nova estratégia para a conservação da fauna silvestre que atenderá Gramado e mais 12 municípios da região”, destaca a secretária do Meio Ambiente de Gramado, Cristiane Bandeira.

Guia das Aves de Gramado

Durante a cerimônia, também foi apresentado o Guia das Aves de Gramado, material que mostra detalhes e imagens de 228 espécies que ocorrem no município, abrangendo desde as aves mais vistas até aquelas raras e em perigo de extinção. O livro é um convite para que todos conheçam a diversidade da fauna da Mata Atlântica local, sendo uma ferramenta educacional e lúdica para quem deseja se aprofundar na vida das aves que habitam ou visitam a região.