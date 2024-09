Instituto Federal confirma aprovação de terreno e terá unidade em Gramado

Na última sexta-feira, dia 16, a Administração Municipal de Gramado, por meio do Gabinete do Prefeito e da Secretaria de Inovação, receberam de forma oficial uma resposta positiva sobre o terreno oferecido para a instalação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). A visita ao local foi realizada no dia 26 de agosto por técnicos do IFRS, acompanhados pelo secretário de Inovação, Heitor Noel, pela Procuradora-Geral do Município, Mariana Melara Reis, e por técnicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

O terreno oferecido, com acesso pela Avenida do Trabalhador, no bairro Várzea Grande, está localizado ao lado da empresa Brasil Contemporâneo. A área total ultrapassa 16 hectares, dos quais 6,7 serão doados ao IFRS para a construção da instituição. A Prefeitura de Gramado será responsável por obras essenciais, incluindo limpeza do terreno, terraplanagem, contenção, drenagem, além de providenciar o abastecimento de água, instalação de energia elétrica e a criação de um acesso viário até a avenida.

Após a conclusão dessas etapas, o Governo Federal dará início às obras de construção do prédio. Embora ainda não haja uma data definida para a inauguração, o governo pretende concluir a entrega antes do prazo estipulado, em dezembro de 2026. “É uma grande conquista para todos nós, resultado de um trabalho árduo, mas extremamente gratificante. Foram inúmeras reuniões, visitas à Brasília, diálogos com secretários, reitores e ministros para trazer o IFRS para Gramado. Com a oficialização do terreno, ganhamos ainda mais força para fortalecer uma educação de excelência para nossa comunidade. O IFRS está cada vez mais perto de se tornar realidade”, celebra o secretário de Inovação, Heitor Noel.