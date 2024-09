Bellepoque comemora 70 mil espectadores no Jantar Show Gatzz

Broadway brasileira encanta turistas com espetáculo burlesco

Uma casa de shows da década de 20, comandada pela charmosa “Madame Kaká” com a ajuda de dois “malandros” muito criativos e um elenco composto por talentosos artistas.

É nessa atmosfera burlesca de glamour, magia e encantamento que o público é envolvido em Bellepoque. Assistido por, aproximadamente, 70 mil espectadores do Brasil e do exterior, desde a sua estreia há três anos no Gatzz Dinner Show, o espetáculo é considerado um sucesso de público e está em cartaz segundas-feiras, quintas-feiras e sábados, às 19h.

Assinado pela Darte Entretenimento e com direção artística de Lisiane Urbani e Rodrigo Cadorin, o efervescente show conta com 16 profissionais – entre cantores, bailarinos e acrobatas – que retratam como funcionavam os espaços de diversão da bela época, onde boêmios se reuniam para beber e acalmar a alma inquieta, divertindo a plateia e transformando sua arte em entretenimento.

Durante 1h30, os artistas interpretam, apresentam coreografias de dança contemporânea e jazz, realizam acrobacias aéreas, executam surpreendentes números musicais individuais e duetos, como do clássico Your Song, de Elton John, além de fazer highlights em versões exclusivas para o espetáculo dos consagrados musicais Chicago, Burlesque, All That Jazz, entre outros.

Em vários momentos, os personagens interagem com a plateia que passa a fazer parte do show. “É um espetáculo que une humor, elegância e muitos sentimentos. Ele diverte, empolga, emociona e, principalmente, apaixona. E é esse jeito Gatzz de ser que faz com que muitas pessoas voltem com frequência a casa”, afirma Urbani.

O conceito de Bellepoque surgiu alguns anos antes, a partir de uma montagem menor feita pela Darte com artistas da serra em um bar com temática burlesca. Intitulada “Porque a vida é um cabaret”, contava como esse tipo de lugar promovia entretenimento do final do século 1800 até os anos 20. O roteiro era 100% inspirado no gênero Vaudeville, famoso naquela época nos EUA e no Canadá, e em espetáculos Burlesque, Chicago, Nine e o clássico Cabaret, com Liza Minelli.

A diretora recorda que o sucesso foi tão grande, com lotação máxima em todas as sessões, que começaram a pensar em uma forma de reeditar, criando um espetáculo maior em um local com ampla capacidade.

A partir desse desejo, Lisiane Urbani e Rodrigo Cadorin realizaram várias pesquisas e viajaram para Las Vegas para conhecer melhor casas de shows, buscar ideias e comprar figurinos e acessórios. “Esse universo foi muito fértil, mas o Cirque du Soleil e o espetáculo Absinthe, ambos em cartaz na cidade americana, que foram nossa principal fonte de inspiração”, recorda.

Em dezembro de 2021, a Darte Entretenimento se uniu ao Grupo Unity – reconhecido pelo DNA em Gastronomia e Entretenimento, e inauguraram o Gatzz, em um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil, Gramado, no Rio Grande do Sul. A casa de dinner show com 3 mil m², capacidade para 300 pessoas e sofisticadamente decorada, nasceu inspirada nos teatros da Broadway, nos famosos Lido de Paris e Moulin Rouge e nas casas de tango de Buenos Aires, o que a tornou o cenário perfeito para Bellepoque.

Com um conceito inédito no Brasil de dinner show e características únicas, o empreendimento recebeu, inicialmente, R$ 9 milhões de investimento. Desde a sua criação, tem sido uma das atrações mais disputadas pelos turistas por toda a inovação e pioneirismo que apresenta. Suas características únicas como a fachada imponente, a decoração temática, o talento dos artistas, as histórias contadas no palco e a gastronomia de excelência, conquistaram a atenção de um exigente público, ávido por momentos memoráveis.

O CEO do Grupo Unity, Roger Wingert, destaca que Bellepoque representa tudo o que Gatzz quer transmitir aos espectadores que visitam o empreendimento. “É com certeza um espetáculo encantador, que oferece uma experiência única e inesquecível. É preciso ‘viver Gatzz’ para entender o ‘jeito Gatzz de ser’”, finaliza.

Mais informações:



Funcionamento – Gatzz Dinner Show:

De segunda-feira a sábado, das 18h30 às 23h

Horário limite para chegada: 19h30



Programação dos espetáculos:

•⁠ ⁠Segundas, quintas e sábados: Belllepoque

•⁠ ⁠Quartas e sextas: Os Imaginadores: um olhar para dentro dos sonhos

•⁠ ⁠Terças: Dezoito+ (proibido para menores de 18 anos)



Informações adicionais

Crianças até quatro anos: não pagam o valor da sequência;

De 5 a 10 anos: pagam 60% do valor;

A partir de 11 anos: pagam o valor integral.

Jantar Show Gatzz

O Gatzz Dinner Show é um empreendimento do Grupo Unity e da Darte Entretenimento. Inaugurado em dezembro de 2021, recebeu R$ 9 milhões de investimento. Com pouco tempo de existência, já se consolida como uma das atrações mais disputadas de Gramado (RS). O empreendimento nasceu inspirado nos teatros da Broadway, nas famosas casas francesas de shows, como Lido de Paris e o Moulin Rouge, e as casas de tango de Buenos Aires. Localizado em um dos principais destinos turísticos do Brasil, Gramado.

Gatzz Dinner Show pode ser reservado para eventos exclusivos, de todos os portes. Sua completa infraestrutura conta com palco, projeção, som e luz, além de serviço de A&B, Espaço Kids e muito entretenimento. Na alta temporada, além da consagrada programação semanal com três shows residentes de segunda a sábado, abre em domingos alternados, com datas disponibilizadas no calendário do site. Atualmente, a casa conta com três shows residentes: Bellepoque, Dezoito+, Os Imaginadores. Na temporada de Natal, apresenta também o aclamado Simplesmente Natal.

Saiba mais sobre o Gatzz Gramado, acesse o site www.gatzz.com e o Instagram @gatzzgramado.

Grupo Unity

Especialista em Entretenimento e Gastronomia, o Grupo Unity é composto pelas pizzarias temáticas Território Cara de Mau – Ambientes Navio e Porto, Cara de Mau Porto Alegre, pela tradicional Pizzaria Scur e pelo Gatzz Dinner Show.

Darte Entretenimento

Com mais de 17 anos de experiência a empresa trabalha com criação, produção e execução de espetáculos, cenografias, storytelling e humanização de cenários, parques, restaurantes e hoteis temáticos. Misturando inúmeras manifestações artísticas, realiza mais de 600 shows por ano em grande parte do país e no exterior. Foi a criadora e operadora do primeiro espetáculo fixo da serra gaúcha, Korvatunturi, sendo o Gatzz sua operação fixa.