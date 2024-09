EGR reforça sinalização e finaliza rotatórias na ERS-235 em Nova Petrópolis e Canela

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) está reforçando a sinalização horizontal da ERS-235, entre os quilômetros seis e oito, em Nova Petrópolis, na região da Serra e das Hortênsias.

Nesta terça-feira (17), as equipes de trabalho realizaram a colocação de tachões no trecho, uma medida preventiva para redução da velocidade pelos condutores e inibir manobras de ultrapassagem na estrada.

Posteriormente, também será executada a pintura do pavimento no local, nas proximidades do acesso ao bairro Pinhal Alto, área em que a EGR finaliza a construção de uma rotatória – cuja etapa de revestimento das camadas asfálticas já foi concluída, bem como a colocação de sarjetas, meio-fios e a instalação de placas. No momento, a EGR aguarda que a RGE remova os postes de energia situados na interseção.

De acordo com o diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacôr, a ERS-235 é uma das rodovias mais frequentadas por turistas do estado, pelo fato de ligar diversas cidades serranas. “O reforço da sinalização é fundamental para transmitir maiores informações visuais aos motoristas e, consequentemente, evitar a ocorrência de acidentes em um trecho urbano de Nova Petrópolis”, destacou o dirigente.

Diante da presença dos trabalhadores e dos equipamentos executando o serviço na rodovia, a EGR alerta os motoristas para que dirijam com prudência, respeitando os limites de velocidade e as placas indicativas no trecho viário.

Rotatórias na ERS-235

Além da interseção do quilômetro oito, no acesso ao bairro Pinhal Alto, a EGR também está finalizando outras duas intervenções na rodovia. Ainda em Nova Petrópolis, no quilômetro cinco, no acesso ao bairro Vale Verde, os serviços se encontram na fase final de conclusão, com pavimentação asfáltica, drenagem e instalação de sarjetas.

Já em Canela, na altura do quilômetro 46, a EGR já finalizou a pavimentação asfáltica da área e, no momento, realiza serviços complementares, que incluem a colocação de leivas e ajustes nos canteiros centrais. Assim como em Nova Petrópolis, a EGR aguarda a remoção dos postes de energia por parte da RGE.

Texto: Ascom EGR

Foto: Raphael Nunes/Ascom EGR