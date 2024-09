Brigada Militar participa da Semana do Trânsito de Canela

Soldado Jeferson realizou uma palestra e um circuito de trânsito para 120 alunos

Na tarde de quarta-feira (18/09), a Brigada Militar de Canela foi convidada para participar da Semana do Trânsito, desenvolvido pela Secretaria de Transporte e Trânsito de Canela, realizando uma palestra com o tema: A paz no trânsito começa com você. O evento ocorreu no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela – CIDICA, para 120 alunos de quatro escolas.

O encontro foi ministrado pelo Soldado Jeferson Secco Oliveira, que destacou as principais causas dos acidentes, consequências e dicas práticas de prevenção, através do uso do cinto de segurança, conscientização e respeito as sinalizações. Ainda, todos os alunos participaram de um circuito de trânsito, montado pelo Policial Militar no local, com diversas sinalizações, onde as crianças perceberam na prática a importância do respeito, tanto dos condutores como dos pedestres, no trânsito.

Estiveram presentes os alunos do 3º e 4º ano, das Escolas Barão do Rio Branco, Barão do Rio Branco, Cônego João Marchesi, Severino Travi. Também participaram do evento o Secretário de Trânsito de Canela – Alziro Daros, os Agentes de Trânsito de Canela e a Policia Civil.