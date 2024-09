Semana Farroupilha do Parque do Caracol vai até domingo (22)

Música ao vivo com Grupo Retruco e roda de chimarrão estão entre as atrações.

Valorizando os hábitos e costumes do povo gaúcho, o Parque do Caracol, em Canela, tem programação especial para a Semana Farroupilha até domingo, 22 de setembro. O calendário especial inclui roda de chimarrão, música ao vivo e apresentações de danças típicas.

Quem visitar o Parque nesses dias, terá a oportunidade de degustar o chimarrão, tradicional bebida gaúcha feita à base de erva-mate. As “mateadas” acontecem todos os dias, das 11h às 14h, e são comandadas pelo “Casal Chimarrão” (prenda e peão).

Sempre incluindo a comunidade local em suas atividades, no dia 18, o Parque do Caracol recebe apresentações de danças gaúchas do DTG “Porteira da Tradição” da Escola Municipal de Ensino Infantil Cora Cunha Viana e da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Canela, respectivamente. As apresentações iniciam às 14h.

Já no dia 20 de setembro, Dia do Gaúcho, as atrações são ainda mais especiais. Das 11h às 14h, o público poderá saborear um chimarrão enquanto curte o show do músico nativista Mateus Carvalho.

Encerrando a programação deste ano da Semana Farroupilha, nos dias 21 e 22, se apresentam Daniel Almeida e Grupo Retruco, das 11h às 14h. Este é o segundo ano consecutivo em que o Parque do Caracol celebra a cultura gaúcha junto com o seu público.

“Realizar uma programação da Semana Farroupilha, em 2024, é a nossa forma de dizer que o Rio Grande do Sul vai se reerguer e que juntos somos muito mais fortes”, comenta Renan Pacheco, Gerente Comercial e de Marketing do atrativo.

Gaúchos e moradores do RS têm desconto no ingresso

Além da programação especial da Semana Farroupilha, o Parque do Caracol garante benefícios especiais durante todo o ano para moradores ou nascidos do Rio Grande do Sul. Nomeado de “Bilhete Gaúcho”, o ingresso exclusivo assegura meia-entrada, R$ 37, para todas as pessoas do estado.

Para garantir o desconto no valor, o visitante precisa comprovar o local de nascimento através de um documento oficial com foto ou a cidade onde mora apresentando um comprovante de residência em seu nome. A comprovação é feita no acesso ao Parque.

Confira a programação completa

18 de setembro (quarta-feira)

11h às 14h – roda de chimarrão e música tradicionalista

14h – apresentação de danças típicas com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Canela

19 de setembro (quinta-feira)

11h às 14h – roda de chimarrão e música tradicionalista

20 de setembro (sexta-feira) – Dia do Gaúcho

11h às 14h – roda de chimarrão e música tradicionalista com Mateus Carvalho

21 de setembro (sábado)

11h às 14h – roda de chimarrão e música tradicionalista com Daniel Almeida

22 de setembro (domingo)

11h às 14h – roda de chimarrão e música com Grupo Retruco

PARQUE DO CARACOL CANELA-RS

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000

Funcionamento: todos os dias das 9h às 17h

Ingressos: Adulto R$ 75 na bilheteria, ou R$65 antecipado no site

Bilhete Gaúcho: R$ 37

Isenção:

– Pessoas nascidas ou moradoras de Canela e Gramado, mediante documentação comprobatória

– Cadeirantes

– Guias de turismo inscritos na Cadastur

– Crianças até 5 anos

Meia-entrada (R$ 37):

– Pessoas nascidas ou moradoras do Rio Grande do Sul, mediante documentação comprobatória

– Pessoas acima de 60 anos, mediante a apresentação de documento oficial com foto, conforme artigo 23 da lei 10.741/2003.

– Crianças (de 6 a 11 anos), mediante a apresentação de documento oficial com foto;

– Estudantes, mediante a apresentação de carteira de estudante, conforme 2º do art. 1º da Lei nº12.933, de 2013;

– PcD e Acompanhante, mediante a apresentação de laudo médico e/ou documento oficial com foto.

Estacionamento: R$10 (valor especial para canelenses e gramadenses). Para os demais visitantes, o valor é R$ 30.

