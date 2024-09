Decoração do 39º Natal Luz começa a ser instalada em ruas, praças e rótulas de Gramado

Quem passar por diversos locais de Gramado já pode observar que a decoração urbana do 39º Natal Luz começou a ser instalada. No pórtico de entrada da cidade pela RS 235, algumas rótulas, ilha do Lago Joaquina Bier, são alguns locais que já podem ser contempladas as decorações, luzes e cores que todos os anos tomam conta do maior evento natalino do Brasil, dando boas-vindas ao período mais iluminado do ano, o Natal Luz de Gramado.

O projeto da decoradora Cláudia Casagrande foi aprovado em fevereiro pela Gramadotur e Conselho da Autarquia. A montagem de toda decoração está sendo feita pela Encantum Gramado, empresa especializada em decoração temática. “Vamos trabalhar com nosso acervo, e com certeza teremos uma cidade elegantemente decorada para uma linda temporada natalina”, disse Cláudia.

Para garantir os ingressos antecipados com descontos, a venda acontece através do site oficial do evento www.natalluzdegramado.com.br.

22_09_2024_39Natal Luz de Gramado -Decoracao da Cidade. Foto Cleiton Thiele/SerraPress

O 39º Natal Luz de Gramado acontece de 24 de outubro de 2024 até 19 de janeiro de 2025 e é apresentado pelo Bradesco. O copatrocínio é da Coca-Cola. A hospedagem oficial é da Laghetto e o apoio é da RBT Internet e Hasam Group. A promoção é da Prefeitura Municipal de Gramado e realização da Gramadotur.