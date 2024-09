Evento gratuito acontece no Parque do Palácio no dia 29 de Setembro

No próximo domingo, 29 de setembro, será realizado um evento gratuito no Parque do Palácio, que oferecerá uma variedade de atividades voltadas ao bem-estar e à conexão com a natureza. A programação terá início às 10h, com a celebração do Equinócio de Primavera, seguida pela abertura dos portais às 13h30.

Várias atividades estarão disponíveis: apometria, oficinas de desenhos, dança Butoh, yoga, taichipailin, reiki, limpeza energética, Maha Lilah, benzimento, passe energético, vivências celta e xamânica, massagens, alongamentos, quiropraxia e reflexoterapia podal.

O evento contará com a participação de Carlão e Bonecos da Montanha, além de shows com Birão Moura e Mago Jef. Para encerrar a programação, haverá um círculo de Força Energética para o Planeta.

Os organizadores recomendam que os participantes tragam cadeiras ou almofadas, repelente de mosquitos, protetor solar, água e um alimento para compartilhar na ceia.