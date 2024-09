Chuva adia para sábado início da Copa Gramado Laghetto

A chuva que cai desde a noite de quarta-feira, dia 25, adiou para sábado, dia 28, a abertura da 4ª Copa Gramado Laghetto Sub-16 marcada para ocorrer nesta sexta-feira, dia 27. A decisão foi tomada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, realizadora do evento, para evitar lesões nos atletas.

Além do adiamento, a Secretaria transferiu a abertura do torneio para o Complexo Esportivo Ernesto Volk – Ernestão, para preservar as condições do gramado da Vila Olímpica Eduardo Tissot, na Várzea Grande. O horário do pontapé inicial está mantido para às 9h15. A entrada é gratuita.

Na primeira rodada os confrontos serão entre Once Caldas, da Colômbia, e o Gramadense. Na consequência Flamengo e o Atlético-MG, Internacional e o Juventude, e para fechar a rodada, Grêmio e Athlético-PR. A segunda rodada ocorre no domingo, a partir das 9h15, na Várzea Grande.

A 4ª Copa Gramado Laghetto Futebol Sub-16 é uma promoção da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de Gramado com patrocínio da Laghetto Hotéis e Ministério do Esporte do Governo Federal.