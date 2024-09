Debate: IA e o futuro das profissões

O auditório 3 do Centro de Eventos das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) foi palco de uma palestra que abordou a temática “Inteligência Artificial e o Futuro das Profissões”. O evento, ocorrido na noite de 24 de setembro, foi alusivo ao Dia do Administrador (9 de setembro), Dia do Contador (22 de setembro) e Dia do Gestor Comercial (4 de junho), reuniu acadêmicos da Faccat. O bate-papo foi mediado pelo professor Dr. Marcos Paulo Dhein Griebeler, coordenador dos cursos de Administração; Ciências Contábeis, Gestão Comercial e Turismo.

A palestra contou com a presença de duas autoridades no assunto: Ricardo Kerkhoff, coordenador da Comissão de Estudos de Tecnologia da Informação, representando o Conselho Regional de Contabilidade (CRC/RS), e Sandro Cezer Pereira, coordenador do Núcleo de Educação On-line da Faccat. Ambos compartilharam suas visões sobre como a Inteligência Artificial (IA) pode transformar o mercado de trabalho e as práticas profissionais.

Ricardo Kerkhoff destacou a importância da educação continuada para a perpetuação da profissão de contador, ressaltando que a contabilidade é uma ciência social fundamental para o controle do patrimônio das entidades. “O ouro do nosso tempo, é a informação. A informação passa todos os dias na mão de todos os contadores”, afirmou Kerkhoff, enfatizando a necessidade de adaptação dos profissionais às novas tecnologias.

Ricardo Kerkhoff

Alertando os acadêmicos, o professor Sandro Cezer Pereira, enfatizou sobre a responsabilidade no uso da IA: “A IA pode auxiliar na produção de pesquisa, conteúdo, apresentação de trabalho. A IA é uma realidade e o cenário é a expansão da tecnologia em diversas áreas. Quem não evoluir ficará para trás. Ela deve ser usada com ética e com responsabilidade”, ressalta Sandro.

Participaram acadêmicos das disciplinas de Elaboração e Análise de Projetos, ministrada pelo professor Paulo Menezes, e Contabilidade Introdutória, com o professor Cláudio Schmitz.

Texto e fotos: Claucia Ferreira/Faccat