Coligação “Canela Não Vai Parar” mobiliza bairros com comícios e diálogo com a comunidade

A coligação “Canela Não Vai Parar”, liderada pelos candidatos Marcelo Savi e Luciano Melo, tem intensificado suas ações de campanha com uma série de comícios pelos bairros de Canela, buscando ouvir a comunidade e apresentar suas propostas de governo. No sábado (28/9), o comício no bairro São Lucas reuniu dezenas de moradores, que tiveram a oportunidade de dialogar diretamente com os candidatos sobre as demandas locais. Savi destacou as melhorias já realizadas pela atual gestão e reforçou seu compromisso com a continuidade do desenvolvimento, especialmente em áreas como saúde, infraestrutura e educação.

No domingo (29/9), o bairro Santa Marta foi palco de mais um grande encontro. A comunidade demonstrou seu apoio aos candidatos, que falaram sobre as propostas para geração de empregos, ampliação de serviços públicos e melhorias nas condições urbanas. Marcelo Savi enfatizou a importância de estar presente em todas as regiões da cidade, ouvindo as pessoas e trazendo soluções que impactem positivamente a vida dos canelenses.

O próximo comício está agendado para terça-feira (1/10) no bairro São Luiz, às 19h, dando continuidade à estratégia de aproximação com os eleitores em cada canto da cidade. “A campanha precisa ser feita ouvindo as pessoas, entendendo suas necessidades e mostrando que é possível fazer Canela avançar ainda mais”, afirmou Luciano Melo. A expectativa é de que o evento atraia um grande público, repetindo o sucesso das edições anteriores e consolidando a candidatura de Marcelo Savi e Luciano Melo como a principal força na disputa eleitoral.

Com uma intensa agenda de encontros e debates, a coligação “Canela Não Vai Parar” segue determinada a levar suas propostas de desenvolvimento e inclusão para cada bairro, sempre priorizando o diálogo e o respeito às necessidades da população.

Texto e fotos: divulgação MDB