Nova Oktoberfest terá 16 shows musicais de 3 a 13 de outubro em Nova Petrópolis

Evento será aberto ao público e terá entrada gratuita na Rua Coberta e Praça das Flores

A Nova Oktoberfest 2024 contará com uma programação musical repleta de tradição e cultura. De 3 a 13 de outubro, a Arena de Shows assinada pelas Cervejarias Edelbrau e Traum irá receber 16 atrações musicais para o público entoar os clássicos das oktoberfest e dançar. O evento é aberto ao público e terá entrada gratuita.

Oktoberfest sem música é como chopp sem espuma! “As bandas de oktober e de bailão garantem a alegria do público e mantêm a tradição das típicas Oktoberfest. Do Ein Prosit até a dança da Marreca, as bandas também são responsáveis por colocar o público para dançar as coreografias do evento”, destaca o presidente da Associação de Danças Folclóricas Böhmerland, Henrique Felipe Lüdke.

No primeiro dia do evento, 3 de outubro, o Grupo Blaska irá apresentar o som típico germânico na Arena de Shows assinada pelas Cervejarias Edelbrau e Traum. Na sexta-feira, dia 4, o bailão raiz invade o palco do evento com shows de Flávio Dalcin e Banda Ouro e Banda Rainha Musical. No sábado, 5 de outubro, as bandas Exemplo, 0800 e Madame Frau vão dar o clima de Oktoberfest para o evento e colocar todos para dançar as coreografias características da festa.

Na segunda semana do evento, a primeira atração será a dupla Karine & Felipe, que irão cantar a tradição e encantar o público na quinta-feira, 10 de outubro. Na sexta-feira, dia 11, as bandas de Nova Petrópolis, Bom de Baile e Porto do Som darão o tom ao evento. As atrações do feriado de 12 de outubro são a Super Banda Saxônia, a Banda Sul Brass e destaque para a RP 2000, banda argentina de cultura alemã que se apresenta com exclusividade no evento. Para encerrar com chave de ouro, o domingo, 13 de outubro, terá oito horas de música típica na Arena de Shows Edelbrau e Traum, com apresentações da Super Banda Real, Super Musical Monte Carlo, Orquestra La Montanara e Super Banda Choppão.

A Nova Oktoberfest é uma realização do Município de Nova Petrópolis, através da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, em parceria com a Associação de Danças Folclóricas Böhmerland, financiado pelo Pró – Cultura RS, através da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O evento conta com o patrocínio master de Frek Atacado e Varejo, Niruma Móveis, PSG IT Automação; patrocínio de Sicredi Pioneira RS, Cervejaria Edelbrau, Cervejaria Traum, Energias da Natureza, Sicoob Maxicrédito, Nova Imóveis, Bazan e Bazan e Kolling Gestão de Consórcios. Apoiam a Nova Oktoberfest: Casa do Pão de Mel, Refúgio Parque Hotel, Embutidos Lüdke, Padaria Petrópolis e IM Conservas.

Confira a programação musical da Nova Oktoberfest 2024:

03/10 – Quinta-feira

20h30 – Show Grupo Blaska

04/10 – Sexta-feira

18h45 – Show Flávio Dalcin e Banda Ouro

21h – Show Rainha Musical

05/10 – Sábado

17h – Show Banda Exemplo

20h – Show Super Banda 0800

22h15 – Show Madame Frau

10/10 – Quinta-feira

20h – Show Karine & Felipe

11/10 – Sexta-feira

19h – Show Banda Bom de Baile

21h – Show Banda Porto do Som

12/10 – Sábado

16h – Show Super Banda Saxônia

19h – Show RP 2000

21h – Show Banda Sul Brass

13/10 – Domingo

14h – Show Super Banda Real

16h – Show Super Musical Monte Carlo

18h – Show Orquestra La Montanara

20h – Show Super Banda Choppão

