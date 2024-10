Outubro do “acolhimento” no mês que inicia o 39º Natal Luz de Gramado

“ACOLHIMENTO” é a palavra no mês que inicia a 39ª edição do Natal Luz de Gramado. Este será o tema do maior evento natalino do Brasil que inicia dia 24 de outubro em Gramado. Serão 88 dias de atrações diárias (confira programação no site oficial do evento). A Gramadotur, Autarquia Municipal que promove o Natal Luz, vai ampliar o bem receber de Gramado e trazer para todas atrações do Natal Luz este diferencial. “Vamos ter todo um acolhimento, principalmente para os expectadores com transtorno do espectro autista (TEA) em nossas atrações”, destacou a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Pereira Volk.

Segundo a pesquisa de satisfação realizada na última edição do Natal Luz, para 97,6% das pessoas o Natal Luz foi o motivo principal para virem à cidade. “Por isso queremos dar este acolhimento”, disse Rosa. E um dado importante: 99,9% recomendariam as atrações do evento. E para 61,78% do público teve a indicação de amigos e parentes. “Isto mostra a satisfação do público e a certeza que temos em buscar alternativas para melhorar ainda mais este nosso público com mais acolhimento”, disse Rosa Helena.

No site oficial do Natal Luz está à disposição do público um descritivo para entenderem como vai funcionar. Os grandes espetáculos pagos terão locais adequados para acolher este público com TEA.

Outro dado importante da pesquisa é que mais de 75% do público que vem para o Natal Luz são famílias. “O Natal Luz é um evento que reúne as famílias brasileiras, por isso queremos tornar mais tranquila e prazerosa a experiência de todos”, disse a presidente, Rosa Helena Pereira Volk. Segundo o trade, as pessoas sempre se sentem bem recebidas em Gramado, “agora queremos mais, queremos que se sintam abraçadas e acolhidas”, disse Rosa.

GRANDES ESPETÁCULOS

O Grande Desfile de Natal – retornando este ano para o centro de Gramado, o espetáculo contará o enredo de uma pequena cidade que acorda para uma das datas mais importantes do ano, o Natal. O Desfile vai acontecer na Av. das Hortênsias, centro de Gramado, junto aos arcos luminosos, onde as alegorias terão sua passagem sincronizada com muitos efeitos de som e luzes, e ao final, com a chegada do Papai Noel, todos serão brindados com muita neve.

Nativitaten – conhecido como o grande “show do lago”, acontece no Lago do Serra Park em uma estrutura inovadora, com cenário e cenografia nova, repertório envolvente com a participação de cinco cantores líricos e uma cantora de música popular, divididos em quatro balsas flutuantes, além do palco, mais coral, percussão, solistas, bailarinas e Waterball – bolas infláveis com bailarinas, e um fantástico espetáculo de luzes e pirotecnia.

A venda de ingressos com lugares limitados ocorre através do site oficial do evento www.natalluzdegramado.com.br.

O 39º Natal Luz de Gramado acontece de 24 de outubro de 2024 até 19 de janeiro de 2025 e é apresentado pelo Bradesco. O copatrocínio é da Coca-Cola. A hospedagem oficial é da Laghetto e o apoio é da Havan, Vinícola Miolo, RBT Internet e Hasam Group. A promoção é da Prefeitura Municipal de Gramado e realização da Gramadotur.

SERVIÇO:

39º Natal Luz de Gramado.

Data – 24 de outubro de 2024 até 19 de janeiro de 2025.

Espetáculos até o dia 12 de janeiro. Após permanece toda decoração da cidade.

Ingressos e informações da programação – www.natalluzdegramado.com.br