Polícia Civil: Morte de homem que estava em festa na Praça em Canela não foi violenta

A Polícia Civil de Canela concluiu, nesta segunda-feira (30), as investigações relativas à morte de um homem de 48 anos de idade. Ele foi levado ao Hospital de Caridade de Canela na noite de 27 de julho, quando socorrido pelo SAMU no chão em um banheiro público localizado na Praça Central da cidade durante realização da Festa da Colônia. Marcos Vinícius Duarte dos Reis, atendido naquela noite, foi liberado pelo hospital após exames. Ele apresentava um corte superficial na região da cabeça e reclamava de dores em um dos ombros, que foi examinado mas não apresentava fratura. No tarde do dia 29 de julho, dois dias após a festa, foi novamente levado às pressas ao hospital, chegando ao local já sem vida, com quadro de parada cardiorrespiratória.

A Polícia Civil de Canela instaurou investigação para apurar as circunstâncias da morte. Inicialmente, a vítima relatava ter sido roubada e agredida por dois homens, mas ele chegou ao hospital com sua carteira, celular e dinheiro, o que fragilizou esta versão inicial de crime patrimonial. Posteriormente, informações circularam dando conta de que a vítima havia sido agredida fortemente em razão de discussões ocorridas no banheiro da praça. Encaminhado o corpo para realização de necropsia pelo Instituto-Geral de Perícias, o resultado do exame não indicou a causa da morte como resultante de algum agressão.

O Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela e responsável pelas investigações, informou que, em razão da importância dos fatos, foi dada prioridade na apuração do ocorrido, inclusive com destacamento de policiais civis pela Delegacia Regional de Gramado para o caso, tendo sido ouvidas, formal e informalmente, dezenas de testemunhas, juntados todos os laudos médico-hospitalares, exames periciais realizados na vítima e buscadas provas para o esclarecimento do fato.

O inquérito policial concluiu que não houve roubo, como inicialmente aventado, tampouco agressão à vítima, que, em verdade, sofreu forte queda naquela noite, no interior do banheiro da praça, quando se encontrava em avançado estado de embriaguez, circunstância associada a seu histórico de desorientação mental, inclusive com alucinações, fato que não vinha sendo devidamente tratado e medicado por ela própria.

A Polícia Civil de Canela lamentou a morte da vítima, mas esclareceu que não se trata de fato criminoso.