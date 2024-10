Árbitro FIFA, Rafael Klein, vai apitar a final da 4ª Copa Gramado Laghetto Futebol Sub-16

A grande final da 4ª Copa Gramado Laghetto Futebol Sub-16 promete fortes emoções nesta quarta-feira, dia 02, a partir das 14h30, na Vila Olímpica Eduardo Tissot, na Várzea Grande. Além das duas melhores equipes da competição, o árbitro Rafael Klein vai garantir um bom jogo para os amantes do futebol.

Rafael Klein, árbitro FIFA e CBF, vai conduzir a final entre Athletico-PR e Internacional. Natural de Teutônia, no Rio Grande do Sul, Klein é conhecido por apitar importantes jogos do Gauchão, Paraibano, Recopa Gaúcha, Copa Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil.

O secretário de Esportes e Lazer, Theobaldo Dienstmann, destacou que Rafael Klein vai coroar a final da Copa pela sua trajetória e seu currículo em grandes competições. “O árbitro é visto como um profissional promissor, respeitado, e que deverá abrilhantar ainda mais a grande final da Copa Gramado Laghetto Sub-16”, disse.

A 4ª Copa Gramado Laghetto Futebol Sub-16 é uma promoção da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de Gramado com patrocínio da Laghetto Hotéis e Ministério do Esporte do Governo Federal.