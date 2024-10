Defesa Civil e forças de segurança combatem novas invasões na Pedreira e no antigo Lixão em Canela

A Defesa Civil, o setor de fiscalização do município, e as forças de segurança, incluindo a Polícia Civil, a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros, estão atuando para combater novas invasões nas áreas da Pedreira e do antigo Lixão. A ação foi motivada por tentativas recentes de apropriação indevida de terrenos nessas regiões.

As famílias afetadas pelas enchentes, que anteriormente residiam nessas áreas, foram realocadas para abrigos temporários e já iniciaram o desmanche de suas antigas moradias. Quando as casas populares, atualmente em construção, forem entregues, os moradores terão um curto prazo para retirar seus pertences das áreas desocupadas.

O local do antigo Lixão será transformado em uma área de preservação ambiental, visando impedir novas ocupações irregulares. Em julho, foi assinado um contrato para a construção de 66 casas populares destinadas às famílias desabrigadas.