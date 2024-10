Rotary Club de Canela realiza 2º Hambúrguer Solidário com sucesso de vendas e apoio à APAE

O evento ocorrido na última sexta-feira (27), teve como iniciativa beneficiar os assistidos pela Associação de Pais e Mestres dos Excepcionais – APAE, entidade apadrinhada pelo clube de Rotary.

O clube promove diversas ações onde os próprios rotarianos e rotarianas colocam a mão na massa, e desta vez não foi diferente. Quem adquiriu, pôde saborear um delicioso Hambúrguer Artesanal, feito com ingredientes de qualidade e também com produtos orgânicos e molhos especialmente preparados pelos rotarianos.

E a segunda edição do evento teve uma novidade, a montagem dos sanduíches contou com a ajuda de três meninas assistidas pela APAE, Gislaine Gomes Ramos, Daiane Gomes Ramos e Márcia Pilatti, alunas da Oficina de Culinária que acontece semanalmente em um dos projetos implantados pela nova diretoria. Então, além de provar o diferenciado hambúrguer + uma porção de batata frita, é preciso lembrar que cada mordida fazia a diferença na vida de um dos assistidos pela APAE, pois cada pedacinho estava recheado de amor e solidariedade.

A presidente do Rotary Club de Canela, Jussara Bonalume, citou emocionada que: “A história de um clube rotário é muito rica, envolve comprometimento, amor ao próximo, disponibilidade, paixão, compreensão, disposição, requer o envolvimento de seus associados. Com a união de todos é possível cumprir qualquer missão em prol da nossa comunidade e pelas entidades que prestam um serviço tão importante à sociedade”.

Feliz com o resultado da ação, a presidente salientou que a comissão responsável pelo evento precisou encerrar as vendas alguns dias antes da data, mostrando o sucesso nas vendas e o quanto a comunidade confia no trabalho do Rotary Club de Canela e na destinação dos recursos arrecadados nas ações. Confiança adquirida ao longo de 59 anos de trabalho e transparência junto à comunidade canelense.

Na ocasião, o Rotary Club de Canela deu início a sua Campanha anual de Erradicação da Poliomielite.

O dia 24 de Outubro é o dia Mundial de Combate a Pólio, então distribuímos folders lembrando os pais da importância da vacinação;

“Cuidar é o melhor Presente, dê amor, educação e proteja seus filhos mantendo em dia a carteirinha de vacinação!”