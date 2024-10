A Brigada Militar de Gramado informa que, devido à instabilidade no telefone de emergência 190, está reforçando os números de contato já existentes para atender a população. Os números disponíveis para comunicação são: (54) 3295-8250 e (54) 3295-8257, além do contato via celular e WhatsApp pelo número (54) 98418-8064.

Esses canais seguem à disposição da comunidade para situações em que seja necessário contato direto com a Brigada Militar no município.