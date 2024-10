Campanha de Erni publica nota oficial após acusação de calote em empresa de marketing

Após um site de Porto Alegre publicar uma suposta dívida da candidatura de Erni Schafer, o candidato do PL em Canela publicou nota oficial, como segue.

Nota de Esclarecimento

A campanha de Erni Schäfer, candidato à Prefeitura de Canela, esclarece que as alegações envolvendo uma suposta dívida de R$ 180 mil com uma empresa de assessoria de marketing são totalmente infundadas e carecem de base na realidade.

A VERDADE é que, desde o início da contratação, a empresa NÃO CUMPRIU AS OBRIGAÇÕES previstas no contrato, NÃO ASSINOU O MESMO e o único material utilizado na campanha foram as fotos dos candidatos. O restante do material gráfico da campanha — bandeiras, logotipo, panfletos, adesivos e outros itens — foi desenvolvido por uma nova equipe de criação, não tendo relação com a empresa que

agora faz essas acusações.

Desde o início, a campanha agiu com total transparência e tentou resolver a questão de forma justa, oferecendo um pagamento adequado pelos poucos materiais efetivamente utilizados. No entanto, a empresa optou por criar uma disputa judicial, sem fundamentos, para tentar obter um valor indevido.

Reafirmamos o compromisso de Erni Schäfer com a ética e a responsabilidade em todas as suas relações profissionais. Estamos tomando todas as medidas jurídicas necessárias para que a verdade prevaleça e para proteger a integridade da campanha.

Seguimos firmes na nossa missão de transformar Canela com compromisso e inovação.

Texto: PL/divulgação