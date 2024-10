Policia Civil realiza Papo de Responsa, na EMEIEF Dante Bertoluci, na cidade de Canela

Na manhã desta quinta-feira (03/10/24) a Polícia Civil, através do Papo de Responsa da 2ª RP, conversou com jovens do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental da EMEIEF Dante Bertoluci.

Na oportunidade os Policiais Civis Sílvia Berro e Mauricio Viegas, conversaram com 110 alunos, sobre Drogas, Cigarro Eletrônico, Bullying, Cyberbullying, Violência e Relacionamentos.

A direção da escola agradeceu a presença dos policiais e o valioso trabalho que realizaram ao compartilhar suas experiências e conhecimentos. Salientou ser fundamental para a escola contar com iniciativas que fortaleçam a conscientização e promovam um ambiente seguro e respeitoso para todos.