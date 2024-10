Audiência Pública: Apresentação Final do Plano Municipal de Saneamento Básico

A Prefeitura Municipal de Canela, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo, convida toda a comunidade a participar da Audiência Pública que apresentará as propostas finais do Plano Municipal de Saneamento Básico. O evento será realizado no dia 8 de outubro, às 18h, no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (CIDICA), e será um momento decisivo para discutir as soluções que irão impactar o futuro da cidade.

Nesta audiência, serão apresentados o diagnóstico e o prognóstico do plano, abordando questões essenciais para a saúde pública e a qualidade de vida dos moradores. Entre os principais temas estão o abastecimento e a qualidade da água, o esgotamento sanitário, a drenagem pluvial e a gestão de resíduos sólidos.

A participação dos moradores é fundamental, pois as propostas apresentadas influenciarão diretamente a qualidade de vida de toda a população. Este é o momento para que os cidadãos de Canela entendam as soluções desenvolvidas e como essas medidas afetarão o saneamento básico e o bem-estar da cidade, refletindo as reais necessidades da cidade e promovendo melhorias significativas nos serviços fornecidos.

Além de ser uma oportunidade de conhecer os detalhes técnicos do plano, o encontro também permitirá que os moradores tirem dúvidas sobre o impacto dessas ações no meio ambiente, na saúde pública e no desenvolvimento urbano.

Contamos com a presença de todos.

Serviço:

O quê: Apresentação Final do Plano Municipal de Saneamento Básico

Quando: Terça-feira, 8 de outubro, às 18h

Onde: Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (CIDICA) – R. São Francisco, 199, bairro Boeira, Canela-RS