Canela,

4 de outubro de 2024

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Onde são os locais de votação em Canela?

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Confira a lista abaixo dos locais de votação por seção e local:

1 – UCS (SEÇÃO REALOCADA DA COOPEC)

2 – EMEE RODOLFO SCHLIEPER – APAE

3 – ESCOLA ESTADUAL NEUSA MARI PACHECO – CIEP

4 – EEEF LUIZA CORREA

5 – SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA NOSSA SENHORA DE LOURDES

6 – EEEF JOÃO CORREA

8 – COLÉGIO MARISTA MARIA IMACULADA

9 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

10 – PAVILHÃO DE ESPORTES DA COMUNIDADE EVANGÉLICA

11 – EMEF ERNESTO DORNELLES

12 – ESCOLA ESTADUAL ADOLFO SEIBT

13 – EMEF BARÃO DO RIO BRANCO

14 – PAVILHÃO DE ESPORTES DA COMUNIDADE EVANGÉLICA

15 – ESCOLA ESTADUAL DANTON CORREA DA SILVA

16 – ESPORTE CLUBE SERRANO

17 – UCS (SEÇÃO REALOCADA DA COOPEC)

18 – EMEF ZEFERINO JOSÉ LOPES

19 – COLÉGIO MARISTA MARIA IMACULADA

20 – EMEF SANTA TEREZINHA

22 – EMEF MACHADO DE ASSIS

24 – EMEF BALDUÍNO BOELTER

25 – CENTRO AGRÍCOLA DA ESCOLA NEUSA MARI PACHECO

26 – ESCOLA ESTADUAL NEUSA MARI PACHECO – CIEP

27 – EMEE RODOLFO SCHLIEPER – APAE

28 – ESCOLA ESTADUAL ADOLFO SEIBT

29 – ESCOLA ESTADUAL NEUSA MARI PACHECO – CIEP

30 – EEEF LUIZA CORREA

31 – ESCOLA ESTADUAL NEUSA MARI PACHECO – CIEP

32 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

33 – UCS (SEÇÃO REALOCADA DA COOPEC)

34 – EMEE RODOLFO SCHLIEPER – APAE

35 – ESPORTE CLUBE SERRANO

36 – EEEF JOÃO CORREA

37 – COLÉGIO MARISTA MARIA IMACULADA

38 – EMEF ERNESTO DORNELLES

39 – EMEF SANTA TEREZINHA

40 – ESCOLA ESTADUAL NEUSA MARI PACHECO – CIEP

41 – ESCOLA ESTADUAL DANTON CORREA DA SILVA

42 – ESCOLA ESTADUAL ADOLFO SEIBT

43 – EEEF LUIZA CORREA

44 – SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA NOSSA SENHORA DE LOURDES

45 – UCS (SEÇÃO REALOCADA DA COOPEC)

46 – EMEE RODOLFO SCHLIEPER – APAE

47 – COLÉGIO MARISTA MARIA IMACULADA

48 – EEEF JOÃO CORREA

49 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

50 – COLÉGIO MARISTA MARIA IMACULADA

51 – ESCOLA ESTADUAL NEUSA MARI PACHECO – CIEP

52 – EEEF LUIZA CORREA

53 – ESCOLA ESTADUAL DANTON CORREA DA SILVA

54 – ESCOLA ESTADUAL ADOLFO SEIBT

55 – ESPORTE CLUBE SERRANO

56 – EMEF ERNESTO DORNELLES

57 – EEEF JOÃO CORREA

58 – EMEF BARÃO DO RIO BRANCO

59 – ESCOLA ESTADUAL NEUSA MARI PACHECO – CIEP

60 – EMEF DANTE BERTOLUCI

61 – EMEF CÔNEGO JOÃO MARCHESI

62 – EMEF BERTHOLDO OPPITZ

63 – EEEF PEDRO OSCAR SELBACH

64 – EMEF SEVERINO TRAVI

65 – EMEF DANTE BERTOLUCI

66 – EMEF DANTE BERTOLUCI

67 – EMEF BERTHOLDO OPPITZ

68 – EMEF SEVERINO TRAVI

69 – EMEE RODOLFO SCHLIEPER – APAE

70 – EEEF PEDRO OSCAR SELBACH

71 – EEEF LUIZA CORREA

72 – ESCOLA ESTADUAL ADOLFO SEIBT

73 – COLÉGIO MARISTA MARIA IMACULADA

74 – EMEF SANTA TEREZINHA

75 – COLÉGIO MARISTA MARIA IMACULADA

76 – SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA NOSSA SENHORA DE LOURDES

77 – ESCOLA ESTADUAL DANTON CORREA DA SILVA

78 – EMEF DANTE BERTOLUCI

79 – EMEF JOÃO ALFREDO CORREA PINTO

80 – EMEF BERTHOLDO OPPITZ

81 – EMEF SEVERINO TRAVI

82 – ESCOLA ESTADUAL DANTON CORREA DA SILVA

83 – ESCOLA ESTADUAL NEUSA MARI PACHECO – CIEP

84 – ESCOLA ESTADUAL ADOLFO SEIBT

85 – EMEE RODOLFO SCHLIEPER – APAE

86 – EEEF PEDRO OSCAR SELBACH

87 – EMEF SANTA TEREZINHA

88 – EMEF BARÃO DO RIO BRANCO

89 – SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANELA

90 – EMEF DANTE BERTOLUCI

91 – EMEF JOÃO ALFREDO CORREA PINTO

92 – ESCOLA ESTADUAL DANTON CORREA DA SILVA

93 – EMEF BERTHOLDO OPPITZ

94 – EMEF CÔNEGO JOÃO MARCHESI

95 – UCS – CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA REGIÃO DAS HORTÊNSIAS

189 – EMEF ERNESTO DORNELLES

192 – EMEF SEVERINO TRAVI

193 – EMEI DIVA PEDROSO DA CUNHA

203 – ESCOLA ESTADUAL ADOLFO SEIBT

204 – COLÉGIO MARISTA MARIA IMACULADA

212 – SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANELA

214 – EMEF JOÃO ALFREDO CORREA PINTO

215 – UCS – CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA REGIÃO DAS HORTÊNSIAS

216 – EMEF BERTHOLDO OPPITZ

217 – EMEI SERAFINA SEIBT

220 – EMEF NOELI SILVA DE AZEVEDO E SOUZA E GINÁSIO ESPORTIVO SANTA MARTA

221 – EMEF DANTE BERTOLUCI

222 – ESCOLA ESTADUAL NEUSA MARI PACHECO – CIEP

223 – COLÉGIO MARISTA MARIA IMACULADA

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