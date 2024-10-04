Onde são os locais de votação em Canela?

Confira a lista abaixo dos locais de votação por seção e local:
1 – UCS (SEÇÃO REALOCADA DA COOPEC)
2 – EMEE RODOLFO SCHLIEPER – APAE
3 – ESCOLA ESTADUAL NEUSA MARI PACHECO – CIEP
4 – EEEF LUIZA CORREA
5 – SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA NOSSA SENHORA DE LOURDES
6 – EEEF JOÃO CORREA
8 – COLÉGIO MARISTA MARIA IMACULADA
9 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
10 – PAVILHÃO DE ESPORTES DA COMUNIDADE EVANGÉLICA
11 – EMEF ERNESTO DORNELLES
12 – ESCOLA ESTADUAL ADOLFO SEIBT
13 – EMEF BARÃO DO RIO BRANCO
14 – PAVILHÃO DE ESPORTES DA COMUNIDADE EVANGÉLICA
15 – ESCOLA ESTADUAL DANTON CORREA DA SILVA
16 – ESPORTE CLUBE SERRANO
17 – UCS (SEÇÃO REALOCADA DA COOPEC)
18 – EMEF ZEFERINO JOSÉ LOPES
19 – COLÉGIO MARISTA MARIA IMACULADA
20 – EMEF SANTA TEREZINHA
22 – EMEF MACHADO DE ASSIS
24 – EMEF BALDUÍNO BOELTER
25 – CENTRO AGRÍCOLA DA ESCOLA NEUSA MARI PACHECO
26 – ESCOLA ESTADUAL NEUSA MARI PACHECO – CIEP
27 – EMEE RODOLFO SCHLIEPER – APAE
28 – ESCOLA ESTADUAL ADOLFO SEIBT
29 – ESCOLA ESTADUAL NEUSA MARI PACHECO – CIEP
30 – EEEF LUIZA CORREA
31 – ESCOLA ESTADUAL NEUSA MARI PACHECO – CIEP
32 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
33 – UCS (SEÇÃO REALOCADA DA COOPEC)
34 – EMEE RODOLFO SCHLIEPER – APAE
35 – ESPORTE CLUBE SERRANO
36 – EEEF JOÃO CORREA
37 – COLÉGIO MARISTA MARIA IMACULADA
38 – EMEF ERNESTO DORNELLES
39 – EMEF SANTA TEREZINHA
40 – ESCOLA ESTADUAL NEUSA MARI PACHECO – CIEP
41 – ESCOLA ESTADUAL DANTON CORREA DA SILVA
42 – ESCOLA ESTADUAL ADOLFO SEIBT
43 – EEEF LUIZA CORREA
44 – SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA NOSSA SENHORA DE LOURDES
45 – UCS (SEÇÃO REALOCADA DA COOPEC)
46 – EMEE RODOLFO SCHLIEPER – APAE
47 – COLÉGIO MARISTA MARIA IMACULADA
48 – EEEF JOÃO CORREA
49 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
50 – COLÉGIO MARISTA MARIA IMACULADA
51 – ESCOLA ESTADUAL NEUSA MARI PACHECO – CIEP
52 – EEEF LUIZA CORREA
53 – ESCOLA ESTADUAL DANTON CORREA DA SILVA
54 – ESCOLA ESTADUAL ADOLFO SEIBT
55 – ESPORTE CLUBE SERRANO
56 – EMEF ERNESTO DORNELLES
57 – EEEF JOÃO CORREA
58 – EMEF BARÃO DO RIO BRANCO
59 – ESCOLA ESTADUAL NEUSA MARI PACHECO – CIEP
60 – EMEF DANTE BERTOLUCI
61 – EMEF CÔNEGO JOÃO MARCHESI
62 – EMEF BERTHOLDO OPPITZ
63 – EEEF PEDRO OSCAR SELBACH
64 – EMEF SEVERINO TRAVI
65 – EMEF DANTE BERTOLUCI
66 – EMEF DANTE BERTOLUCI
67 – EMEF BERTHOLDO OPPITZ
68 – EMEF SEVERINO TRAVI
69 – EMEE RODOLFO SCHLIEPER – APAE
70 – EEEF PEDRO OSCAR SELBACH
71 – EEEF LUIZA CORREA
72 – ESCOLA ESTADUAL ADOLFO SEIBT
73 – COLÉGIO MARISTA MARIA IMACULADA
74 – EMEF SANTA TEREZINHA
75 – COLÉGIO MARISTA MARIA IMACULADA
76 – SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA NOSSA SENHORA DE LOURDES
77 – ESCOLA ESTADUAL DANTON CORREA DA SILVA
78 – EMEF DANTE BERTOLUCI
79 – EMEF JOÃO ALFREDO CORREA PINTO
80 – EMEF BERTHOLDO OPPITZ
81 – EMEF SEVERINO TRAVI
82 – ESCOLA ESTADUAL DANTON CORREA DA SILVA
83 – ESCOLA ESTADUAL NEUSA MARI PACHECO – CIEP
84 – ESCOLA ESTADUAL ADOLFO SEIBT
85 – EMEE RODOLFO SCHLIEPER – APAE
86 – EEEF PEDRO OSCAR SELBACH
87 – EMEF SANTA TEREZINHA
88 – EMEF BARÃO DO RIO BRANCO
89 – SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANELA
90 – EMEF DANTE BERTOLUCI
91 – EMEF JOÃO ALFREDO CORREA PINTO
92 – ESCOLA ESTADUAL DANTON CORREA DA SILVA
93 – EMEF BERTHOLDO OPPITZ
94 – EMEF CÔNEGO JOÃO MARCHESI
95 – UCS – CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA REGIÃO DAS HORTÊNSIAS
189 – EMEF ERNESTO DORNELLES
192 – EMEF SEVERINO TRAVI
193 – EMEI DIVA PEDROSO DA CUNHA
203 – ESCOLA ESTADUAL ADOLFO SEIBT
204 – COLÉGIO MARISTA MARIA IMACULADA
212 – SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CANELA
214 – EMEF JOÃO ALFREDO CORREA PINTO
215 – UCS – CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA REGIÃO DAS HORTÊNSIAS
216 – EMEF BERTHOLDO OPPITZ
217 – EMEI SERAFINA SEIBT
220 – EMEF NOELI SILVA DE AZEVEDO E SOUZA E GINÁSIO ESPORTIVO SANTA MARTA
221 – EMEF DANTE BERTOLUCI
222 – ESCOLA ESTADUAL NEUSA MARI PACHECO – CIEP
223 – COLÉGIO MARISTA MARIA IMACULADA