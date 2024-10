Alunos da EMEI Professora Adriana Spall Wingert visitam Museu do Caminhão

As turmas de Pré I B e Pré II A da EMEI Professora Adriana Spall Wingert visitaram o Museu do Caminhão no dia 2 de outubro, como parte do Projeto “Carro ou Automóvel”. A visita teve o objetivo de ampliar o conhecimento das crianças sobre a história dos veículos e sua evolução.

O Museu do Caminhão, que completou quatro anos de funcionamento, recebeu os alunos com uma programação voltada para a apresentação de caminhões antigos e a história do transporte rodoviário.

A escola, por meio da diretora Patrícia, agradeceu ao museu pela recepção e pela oportunidade oferecida aos estudantes.