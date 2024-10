Última rodada do Campeonato de Futsal Sub-15 de Canela aconteceu neste sábado

A última rodada da fase de grupos do Campeonato de Futsal Sub-15 de Canela foi realizada neste sábado (5), no Ginásio Carlinhos da Vila. A rodada, inicialmente prevista para a última terça-feira (1), foi adiada devido à falta de energia elétrica no ginásio, que passou por serviços de troca de postes na região.

As partidas foram decisivas para a definição das equipes que avançaram para as quartas de final, marcadas para terça-feira (8/10). O público pôde prestigiar três jogos:

Associação Sonho Olímpico 8×0 Associação Canelense B

Gols: Tauã (3), João Monteiro, Erick Henrique, Kauan Lucas, Kauê Gonçalves, Matheus Santos.

Associação Canelense A 5×4 Associação Gaúcho

Gols:

Associação Canelense: Nicolas Faes (2), André, Murilo, Vinícius;

Gaúcho: Nicolas Ransan (3), Andriel.

Elite Futsal 0x1 GDE

Gol: Cezar.

Esses confrontos foram cruciais para determinar as posições finais na tabela e definir os times que avançaram para a próxima fase do campeonato.

Classificação Final

Grupo A:

1° ATLF/Toque de Letra – 15 pontos (5 jogos)

2° Educa Esportes Azul – 10 pontos (5 jogos)

3° Elite Futsal B – 8 pontos (5 jogos)

4° Associação Sonho Olímpico – 6 pontos (5 jogos)

5° SLC Futsal – 4 pontos (5 jogos)

6° Associação Canelense B – 0 pontos (5 jogos)

Grupo B:

1° Elite Futsal A – 9 pontos (4 jogos)

2° Associação Canelense A – 9 pontos (4 jogos)

3° GDE – 6 pontos (4 jogos)

4° Associação Gaúcho – 4 pontos (4 jogos)

5° Educa Esportes Branco – 1 ponto (4 jogos)

Quartas de Finais:

ATLF/Toque de Letra x Associação Gaúcho

Terça-feira (08/10) 19h00

Ginásio Carlinhos da Vila

Educa Esportes Azul x GDE

Terça-feira (08/10) 19h00

Ginásio Carlinhos da Vila

Elite Futsal B x Associação Canelense A

Terça-feira (08/10) 20h00

Ginásio Carlinhos da Vila

Associação Sonho Olímpico x Elite Futsal A

Terça-feira (08/10) 20h30

Ginásio Carlinhos da Vila

A Administração Municipal, por meio do Departamento Municipal de Esporte e Lazer (DMEL), convida a população a comparecer e apoiar os jovens talentos do futsal canelense.

Texto: divulgação