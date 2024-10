Cara de Mau promove 5ª Edição do Projeto Pizzaiolo Mirim

No dia 4 de outubro, Cara de Mau promoveu a “Batalha Final”, do “Projeto Pizzaiolo Mirim”, que tem o objetivo de fortalecer a comunidade de maneira permanente, através do compartilhamento de conhecimentos para crianças e adolescentes de entidades beneficentes a partir de cursos práticos e gratuitos.

Este ano, durante os meses de agosto e de setembro, 10 jovens assistidos pela Pastoral do Menor Adolescente – PAMA, de Gramado, e 10 da Associação Semear, de Canela, participaram de oficinas de produção de pizzas com massa clássica, manipulação e fermentação, montagem e apresentação; maquiagem; dança; empreendedorismo e custos. Também realizaram visitas técnicas na empresa para conhecer o funcionamento, ter uma visão de mercado e entender os cargos existentes na pizzaria.

Após o período de aprendizado, os alunos apresentaram o que aprenderam em disputas que renderam troféus de “Melhor Pizza”, “Melhor Caracterização Individual e Grupo” e “Melhor Performance”.Os vencedores foram escolhidos por um júri interno formado pela direção da empresa e gerentes, que consideraram aspectos como sabor, criatividade, originalidade, sincronia, interpretação, entre outros.

Este ano, o Projeto contou com uma novidade, os vencedores da categoria “Melhor Performance” se apresentaram no palco do Cara de Mau para os clientes na “Batalha Final”. “A caracterização e as oficinas de dança foram direcionadas para que os jovens conseguissem aprender e apresentar um trecho da coreografia de “Thriller”, de Michael Jackson. Normalmente, esse quadro é apresentado pelos próprios piratas nas sextas-feiras e domingos na Balada Flashback”, conta a família Scur Dalateia, proprietária da pizzaria.

De acordo com os empresários, o objetivo dessa atividade foi proporcionar aos participantes a emoção da arte, de criarem um número e se apresentarem para o público, além de mostrar a importância do trabalho em grupo. “Eles puderam sentir a sensação do que é ser um artista e receber aplausos”, recordam, e finalizam: “Foi emocionante. Com certeza, esse dia vai ficar marcado na memória deles e, quem sabe, guiá-los num futuro profissional, o que nos deixaria cheios de orgulho”.

O “Projeto Pizzaiolo Mirim” está em sua quinta edição, com patrocínio do Grupo Unity.

Confira os vencedores:

Melhor Caracterização Individual e Grupo: Equipe PAMA

Equipe PAMA Melhores Pizzas: Equipe SEMEAR

Equipe SEMEAR Melhor Performance: Equipe SEMEAR

Grupo Unity

Especialista em Entretenimento e Gastronomia, o Grupo Unity é composto pelos restaurantes temáticos Território Cara de Mau, ambientes Navio e Porto, e Porto Cara de Mau Porto Alegre, pelo Gatzz Dinner Show e a tradicional Scur Pizzaria.