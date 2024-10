“É lúdico, mas o papo é sério” envolveu o público em palestra do Sindilojas

De forma divertida e irreverente o mágico Marco Zanqueta palestrou para um público de 230 pessoas, na noite de 7 de outubro, no Expogramado. “É lúdico, mas o papo é sério!” foi o tema do evento, promovido pelo Sindilojas Região das Hortênsias, que abordou temas como inovação no atendimento, desafios, trabalho em equipe, como encantar clientes, o papel do líder, superação de limites, administração de riscos, mudança de hábitos, planejamento estratégico, entre outros.

“Envolvente e diferente, mas com muita bagagem para engrenar negócios, ainda mais em um momento em que a economia está em recuperação e aquecendo. É preciso qualificar, usar de conhecimento para fortificar o setor. Obrigado a todos que participaram e aos que apoiaram este evento”, destaca o presidente do Sindilojas Região das Hortênsias, Guido Thiele.

A palestra teve patrocínio do Sicredi Pioneira e apoio do Círculo Saúde, Fecomércio-RS, Sesc, Senac, Laghetto Hotéis, Vitivinícola Jolimont, Garden Park Gramado e Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Relações Institucionais da Prefeitura de Gramado.

Texto: Carla Wendt / Jornalista DRT 6412