1ª Edição da Vila de Artesanato no Sonho de Natal em Canela

Pela primeira vez, o Sonho de Natal de Canela contará com a Vila de Artesanato, uma oportunidade para os artesãos locais. O Departamento de Cultura de Canela está oferecendo, gratuitamente, espaços para a exposição e venda de produtos artesanais, como parte das novidades dessa edição do evento natalino.

A Vila de Artesanato promete ser uma das grandes atrações do Sonho de Natal, oferecendo um espaço especial para que o público possa conhecer e adquirir peças únicas e feitas à mão, diretamente dos artesãos da região. É uma grande oportunidade para os profissionais locais promoverem seus trabalhos e fortalecerem a economia criativa da cidade.

Como participar?

Os artesãos interessados devem acessar o regulamento e realizar sua inscrição no site oficial da Prefeitura de Canela, disponível em: canela.com.br/turismo/downloads](https://canela.com.br/turismo/downloads). Todas as orientações sobre o processo de inscrição e os critérios para participação estão detalhados no documento.

Sobre o Sonho de Natal:

O Sonho de Natal é uma das festas mais tradicionais e encantadoras da Serra Gaúcha, com decorações e uma programação repleta de apresentações culturais, musicais e espetáculos. A estreia da Vila de Artesanato chega para valorizar ainda mais o talento e a criatividade dos artesãos de Canela, criando um espaço exclusivo para a divulgação do trabalho manual.

